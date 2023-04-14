英國貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）倫敦時間3月30日晚間宣布與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）既有11個會員經濟體的經貿相關部會首長通話，取得既有會員經濟體「共識」，俟英國與CPTPP會員完成最後的法律和行政步驟後，即可簽署正式准入文件成為會員，成為首個加入CPTPP的歐洲國家，更是2020年1月脫歐後參與最大規模的貿易協議。

在得知英國即將加入CPTPP訊息後，行政院經貿辦談判代表鄧振中政務委員表示，英國2021年2月1日正式申請加入CPTPP，此一期間歷經兩年、五輪諮商談判，希望CPTPP在英國入會案逐漸收尾後，能夠開始處理台灣與中國大陸入會申請案。目前台灣方面已經妥善準備，希望未來可以加速與CPTPP會員進行市場開放之諮商談判，此對台灣吸引投資、拓展貿易極為重要。

由於中國大陸希望參與CPTPP，同時較台灣一周前提出加入申請。若從參與條件加以觀察，台灣不但整體環境較為符合CPTPP要求的高標準規範，而且許多產業較能貢獻CPTPP會員的供應鏈整合，加上在法律和執行層面上承諾較為一致，理應提前中國大陸處理入會申請。不過，中國大陸馬上公開表示，「一個中國」原則是國際社會的普遍共識，堅決反對台灣加入任何官方性質組織。

面對2018年12月CPTPP及2022年1月區域全面經濟夥伴協定（RCEP）先後生效實施，過去七年以來兩岸因「一個中國」意識型態糾葛而陷入僵局，造成經濟合作架構協議（ECFA）後續相關協議諮商談判被迫擱置，在中國大陸主導RCEP，短期之內根本難以參與占對外貿易金額59％的RCEP下，使得加入對外貿易金額占25％的CPTPP，已成為台灣突破區域經濟整合的重要一環。

無庸置疑，迄今為止台灣與重要國家的自由貿易協議（FTA）洽簽進展有限，國內產業各界心知肚明，在難以參與RCEP下，如果台灣無法加入CPTPP，未來恐將淪為國際社會孤兒，長期不利產業參與競爭。再者，CPTPP是「友台」的日本主導，同時是中國大陸尚未加入的組織，相對較無障礙，無疑已提供台灣獲致加入CPTPP的絕佳機會。

儘管過去以來，台灣與既有CPTPP會員之間的雙邊貿易持續成長，然而卻又無法否認，面對與這些會員之間缺乏外交關係的國際政治現實環境之下，無疑已成為未來是否能夠順利取得CPTPP最高權力架構的執行委員會同意，以及在其共識下成立工作小組的嚴苛挑戰。很顯然地，台灣從較無障礙到順利加入，仍面對著崎嶇路途，其中最嚴苛的挑戰莫過於來自中國大陸之阻擾。

其實，在此之前日本政府高層在許多公開場合上曾經表示，非常歡迎台灣能夠加入CPTPP；卻又同時指出，中國大陸是日本無法忽略的重要市場，若以中國大陸現行經濟制度來說，雖目前難以加入CPTPP，但如果能夠藉此要求中國大陸因應CPTPP標準規範，反而可以迫使其大幅調整法規、排除進入門檻，進而達到CPTPP所期待的擴大開放市場。

從上述日本政府的思維加以歸納，其中值得我們重視的內容是，面對國際政治現實環境之下，日本政府正在進行尋求解決讓中國大陸加入CPTPP，以及台灣加參與CPTPP條件之研究。亦即在日本政府在邏輯上，其實仍隱含著包括：其一，中國大陸國家資本主義主導貿易體系，此與CPTPP所追求的高度自由貿易架構矛盾；其二，中國大陸經濟崛起之後利用地緣政治所延伸的威脅，造成日本國內「討厭中國」氣氛瀰漫；其三，日本社會雖對台頗為友善，但卻又無法割捨中國大陸市場利益等關鍵因素。

在上述關鍵因素中，日本政府應該認為台灣參與CPTPP，除了支持日本所提出的自由貿易架構之外，或許可以藉此安撫日本國內「討厭中國」右派勢力。此外，則是日本政府在研究尋求解決中國大陸與台灣參與CPTPP管道時認為，如果依據世貿組織（WTO）過去採取先「中」後「台」經驗，或許是兩岸可以接受參與CPTPP之模式。

整體而言，從日本長期秉持避免與中國大陸衝突的政治思維，加上中國大陸頗具有發展潛力的市場利益之角度觀察，在未來短期內，根本難以奢望日本割捨與中國大陸的政經關係。亦即面對國際政治環境現實之下，目前台灣不太容易透過日本主導CPTPP運作，藉此支持先行單獨加入。因此，台灣若要減少來自中國大陸阻擾，除了參考加入WTO模式參與CPTPP之外，必須積極尋求突破兩岸關係僵局，別無他途。