共軍圍台演習，總統蔡英文(中)8日分享聽取國安簡報的照片，但與會陣容引發爭議。（圖／取自蔡英文臉書）

感謝老天爺保佑，中共環台軍演「平安」結束。不過，蔡總統臉書發布召集國安團隊「擺拍」戰情室的照片，卻引起前國安會副秘書長楊永明質疑，他認為除國安局長蔡明彥外，沒有軍方將領列席分析「敵情」，如何應對危機與決策？總統府反駁楊「有數位落差」。

總統府發言人林聿禪的說法是「現在的國安會與國軍已建立即時的整合同步資訊，透過該系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。」這並沒有解答楊永明質疑蔡總統國安會議沒有軍方將領的疑惑。

更精準的說法應是蔡總統可能是在總統府某個陽春的會議室連線到軍方的戰情室聽取簡報。總統府有沒有戰情室，是一個可供外界公開檢驗的問題，錯把網路連線到戰情室就等同於在戰情室，資安堪虞，這才是嚴重的「數位落差」。

戰情室，目的在掌握全局，危機處理，概念源於白宮戰情室（White House Situation Room），位於美國白宮西廂辦公室地下室的會議室和情報管理中心，擁有完備的安全通訊設施，讓美國總統隨時對分布在世界各地的美國軍隊進行調控。白宮戰情室有對外開放參觀，並不搞神秘，最有名的一張新聞照片是2011年美國軍方執行刺殺恐怖份子首腦賓拉登時，歐巴馬總統在白宮戰情室觀看由現場海豹部隊成員頭盔攝影機傳回的即時畫面。

戰情室提供最強大、最安全的資通訊功能，要衛星畫面、要雷達畫面、要第一線行動小組的即時監看畫面、要天氣條件、要交通路況、要輿情反映畫面，甚至要軍方C4ISR指揮系統的畫面，都要能安全地接傳訊號，提供總統所召集最關鍵的專家應對危機，運籌帷幄、掌握先機。

請問，應對中共環台軍演危機，蔡總統的戰情室在哪裡？了解美日盟國情報交換、了解中共解放軍的將領們又在哪裡？總統府網路連線可靠嗎？副秘書長筆電不是常常被駭，洩漏機敏資料，總統府的數位落差，差很大吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※