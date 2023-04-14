柯文哲的美國行一如預期難有亮點，甚至被譏諷沒行程只好開箱、直播博眼球。會有如此局面，柯文哲必須反思，如果今天務實面對在野合作的機遇，在「X柯配」成形後訪美，得到的待遇與見面層級，有可能會是現在的窘境嗎？

柯文哲自以為是的天真，讓他注定難與美國政客產生利益交集。例如，柯在行程中稱美國處理中美關係是戰略錯誤，不應只圍堵、應讓其轉型；他提出的解決方案，是鼓勵中國有一天可以變成比較民主自由的國家就能轉型。

事實上，柯的解決方案美方早就試過。正如美國兩大黨共同背書的《2019國防授權法案》所表明的，早期美國透過接觸政策幫助中國經濟發展，促使中國政治體制走向民主，對外行為更加和平開放，但政策的平衡方針顯然已從接觸轉型成遏制。

問題是，讓美國走向遏制的根本原因，並非出自民主。美國要的是生存擴張與經濟利益，推廣民主不過就是前兩者的道德遮羞布。

但柯文哲顯然不夠了解美國的權力運作邏輯，如果美國真心擁戴民主勝於一切，何以會在世界各地推翻民選的反美傾向政權？

另方面，柯說美國不該只圍堵，也只說對了一半。事實是，美國豈止圍堵一項，為了有效打壓中國可能的崛起勢頭，近年不斷施以挖牆腳孤立中國、全力阻止中國經濟成長，近期甚至已有動起利用台灣打一場代理人式的預防性戰爭的想法。

因此，柯所謂的促進中國轉型、民主化的倡議，本身就帶有價值偏差。這種片面的政治理解已是菜市場顯學，難以解決中美衝突的安全困境。

臨去秋波之際，柯又倡議台灣要當中美溝通橋樑，若外界只是把這席話當成他在旅途終了的祝詞也無可厚非，但如當真可就是一廂情願了。

撇開訪美收穫不說，如今的柯文哲，似乎只能靠不斷強調參選2024來證明自己的存在。原因在於，他曉得自己若放棄參選總統，恐怕就會變得什麼都不是，才必須擺出態勢來爭取生存的空間。

在野聯盟已經是柯文哲政治生命無可選擇的葉克膜，柯在關心中美關係之前，不如好好思考如何以時間換空間，延續民眾黨與個人的政治能量。過去，中國共產黨在經歷長征與西安事變後的國共合作，才換取到寶貴的生存空間及最後的執政，這段歷史，柯文哲有必要仔細再思索一次。

（作者為自由撰稿者）

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