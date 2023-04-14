國民黨主席朱立倫力推「非綠大聯盟」，希望團結所有非民進黨選票，避免總統大選陷入三腳督困境，卻被民眾黨主席柯文哲打臉。雖說政治沒有永久的敵人，也沒有永久的朋友，柯P最後未必不會轉向，但不能輕忽「非綠大聯盟」潛藏的兩個風險，一是小黨「尾巴化」，與國民黨聯盟對民眾黨不利，二是構成「政治分贓」，有違反《選罷法》禁止「搓圓仔湯」行為之虞。所謂「非綠大聯盟」，只是凸顯國民黨的隨意散漫與老大心態。

無色選民 才是主流

沒有錯，台灣民主化後，逐漸形成藍綠二元化現象，歷次選舉，藍綠總是與統獨掛鉤，因而形成一種固化的認知：深藍認同自己是中國人、支持統一；淺藍支持兩岸和平發展、不支持台獨；淺綠拒絕統一、訴求兩岸永遠維持現狀；深綠支持台獨、對抗大陸。這種藍綠、統獨光譜不能說錯，但只是對民意結構的靜態描述，缺乏動態的視角，更不足以涵蓋完整的民意光譜，也不能用在社會心理與文化認同問題的觀察與探討上。

若就動態的角度觀察，就不能忽略兩個現象：一、藍綠、統獨的民意結構確實存在，但解讀近年投票結果可以發現，真正有強烈政治態度，並反映在投票行為上的「藍」，最多約30到35％，近年呈減少趨勢，「綠」也約莫在35％左右，近年呈逐漸增加，其餘約30％左右選民在藍綠之間移動，一般稱為「中間選民」。

二、台灣民主發展40年，省籍對抗早已煙消雲散，「大中國情懷」漸趨凋零，「台灣人出頭天」也不再響亮，新一代中壯年認為「台灣是我們國家」，但廣義上的中華民族、中國文化認同仍是主流。加上兩岸經濟連結極深，台灣龐大的外匯存底主要來自對大陸貿易的順差，龐大的資金流入不乏企業或個人在大陸的獲利，20萬台商或台幹在大陸工作，因而中壯年的統獨意識比上一代要淡薄。

釐清上述兩點，可以得出三項認知：首先，台灣社會不是非「藍」即「綠」的二元結構，兩者都不是多數。其次，在政治認同上，多數民意希望「維持現狀」，但在社會、文化認同上並未跟著民進黨「去中國」，在經濟上和大陸有共同利益。第三，中間選民投票行為具有搖擺性，例如在地方選舉中會支持國民黨，以「懲罰」民進黨執政不力，但在總統選舉時就未必投國民黨，而更重視雙方候選人的條件與投票當下的情境。以蔡英文2020年拿到的817萬票為例，完全不能以「親綠民意」來界定，這裡面包括了許多中間選民，甚至是「淺藍」的選票，兩年後的地方選舉，這817萬張選票，許多又流回國民黨候選人。

非綠聯盟 政治分贓

經過蔡英文7年執政的操作，加上美中、美台關係的動態發展，台灣民意距離藍綠二元結構更遠。兩個簡單的觀察點：一、國民黨支持兩岸統一嗎？二、民進黨主張公投制憲嗎？兩個問題的答案都是否定的，現在的國民黨可能更想討好美國，民進黨可能更想和大陸對話。國民黨高層對馬英九大陸行冷淡、蔡英文會晤麥卡錫時小心翼翼，避開「中國」或「互不隸屬」等字眼；立法院跨黨派決議譴責大陸對台軍演，都足以證明藍綠二元格局已弱化，藍中有綠、綠中有藍，才是政壇的現實，所謂「非綠大聯盟」只是政治話術，背後不知道在打什麼算盤。

台灣選舉制度是「贏者通吃」，只有類似德國實施內閣制，且議會採聯立制的單一選區兩票制，才會出現「跨黨派大聯盟」，但民主國家的聯盟都是在選後談判成立，未見在選前成立大聯盟者。媒體傳出「非綠大聯盟」的人事安排，由朱立倫、柯文哲、趙少康、張亞中分任行政、立法、監察、考試四院院長，請問國民黨，這不是政治分贓，什麼才是政治分贓？我國法律明文禁止「搓圓仔湯」，以職位期約對手棄選，沒有違法的爭議嗎？

國民黨醒一醒，何謂藍？何謂綠？何謂「非綠聯盟」？兩岸兵凶戰危，趕快建構兩岸永久和平，讓人民安心過好日子，才是首要大事，若以分裂人民為手段，行政治分贓的事實，人民必將唾棄！