大陸4月8日到10日對台軍演剛剛結束，商務部12日公布對台2455項產品進行「貿易壁壘調查」。蔡英文總統過境美國與眾議院議長麥卡錫會面後，大陸對台施壓已達「極度威懾」程度。台灣即將進入大選熱季，大陸要台灣人民在兩岸問題上做出選擇，已不言而喻。

軍事經貿 威懾施壓

美國地緣政治分析師卡普蘭曾寫《大國威懾?不為人知的美軍海陸空全球運作》一書，分析美國如何對敵國進行大國威懾。他以環太平洋地緣戰略帶為主線，以美軍如何與各駐在國部隊共同訓練及災難救援、保護海上航線、全球反恐、應對新興大國崛起為切入點，考察美國與各環太平洋國家的關係，並從地緣政治的角度，分析美軍全球範圍內的軍事謀局，解析美軍陸海空內部運作細節，探討美軍威懾力的根源。

中國作為崛起的大國，開始運用美國「大國威懾」的手法對台灣施壓。去年8月的圍島軍演，今年4月的環台軍演，儘管今年的強度看似不如去年，但都有其威懾的手段與目標。就去年的圍島軍演而言，解放軍首次大舉越過台海中線，打破韓戰以來美國所劃定的台海現狀，至今美國無心亦無力，幫台灣回復舊有中線現狀，解放軍戰機已可隨時穿越台海，逐步實現台灣海峽「內海化」目標。

大陸今年的環台軍演，解放軍把山東艦航母部署於台灣東部200海里位置，並進行航機起降，這代表未來解放軍若決定攻台，台灣將兩面作戰，已無西部、東部之分。不但戰略縱深完全消失，外力援助也將困難重重。台灣自我防衛需要美日協同作戰，更需要軍火、武器、能源與民生物資源源不斷輸入，大陸航母完成戰鬥部署後，美日勢必要三思而後行。

大陸兩度對台製造極度威懾，目的在打破台灣自恃第一島鏈的地緣優勢心理，以為戰爭一旦爆發，美軍就會馳援。這種「靠勢」心理下，民進黨認定只要完全親美就可以大肆推動台獨。但是，大陸兩次軍演已打破台灣第一島鏈地緣戰略要地的想像，面對解放軍攻擊已無險可守，儘管美軍航母可能就近監視，可是就像這次的環台軍演，在台灣東部400海里外待命的尼米茲航母，還沒等到軍演結束，就先行北返，台灣完全曝險在山東艦眼下，台灣東部若失守，西部想要救援恐怕已經來不及。

依恃美軍 困難重重

這些還只是「可以看見」的手段，在「看不見」的部分，必定有更多的想定。譬如近日美國軍事情報機構機密文件外洩事件，其中一件曝光文件顯示，解放軍研發多年的東風-27高超音速飛彈，已於2月試射成功，美軍現有反飛彈防禦系統可能攔截不到。解放軍這款武器的目標是關島，如果大陸真的擁有美軍攔截不到的高超音速飛彈，它又可以攻擊關島美軍基地，台海若有事，美軍馳援台灣將更困難。國軍獨力作戰困難重重，台灣藉由周邊國家的協助來維持戰略優勢，可能性已不再，這也是台灣與大陸只宜謀和，不宜謀戰之因。

不過，大陸對台極度威懾仍屬於警告性質，仍未進入實質行動階段。正如軍演是極度施壓，並非實施武統。對台灣2455項產品進行「貿易壁壘調查」，也是經濟壓制手段，並沒有要終止ECFA協議。不幸的是，經濟部長王美花判斷錯誤，她宣稱兩岸經貿往來理應按照相關規定辦理，在不設前提狀況下，中國如果要來磋商，我方願意磋商。把大陸施壓的經濟手段當成協商談判的機會，可見蔡政府根本搞不清楚大陸的「大國威懾」在做什麼，不然就是假裝不清楚，裝瞎罷了。

大陸對台威懾的目的很清楚，就是要台灣人民放棄台獨，放棄支持台獨的政黨與總統候選人。大陸不介入台灣選舉，但求台灣人民在大是大非問題上做出抉擇。台灣何去何從，台灣人民該想清楚。