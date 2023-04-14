大陸商務部12日宣布，將對台灣啟動貿易壁壘調查，其中涉及產品2455項，一時讓不少企業震驚。一葉知秋，企業擔心大陸來真的，但政府反應慢半拍，究竟是行政怠惰，還是狀況外？從軍演到貿易調查，顯示兩岸關係緊張已波及經貿，如今ECFA也危如累卵，可說是陸方對民進黨的嚴厲警告。

民進黨2016年執政後因不承認「九二共識」導致兩岸冰封。即便如此，北京近10年來幾乎不在兩岸經貿議題上做文章，畢竟淺碟子的台灣經濟，每年靠對大陸千億美元的巨額順差才能立於不敗，一旦兩岸經貿生變，倒楣的是企業和百姓。但自去年裴洛西訪台、今年「蔡麥會」，中共年初又新組領導班子，北京對台「軟硬兩手」的作法已開始校正，終於輪到兩岸經貿上場了。

企業界擔心大陸「讓利」、「惠台」時代已終結，取而代之的是大陸調整兩岸貿易結構，讓經貿往來制度化。過去兩岸關係好，2010年兩岸簽訂的ECFA，台灣禁陸830項農產品進口、已進口1415項產品不降關稅，大陸也不吭一聲；但如今民進黨端起碗來吃肉，放下筷子就罵娘，陸方也就開始照規矩辦事了。

目前ECFA是台灣唯一對主要出口國有關稅優惠的經貿協議，10年來大陸減免台灣關稅近400億人民幣，再怎麼說，兩岸都是WTO會員，台灣禁陸2000多項農工產品20年，陸企要求發起調查也合理。但經貿壓力鍋一旦被揭開，恐怕就是台灣噩夢的開始了。

兩岸又起風了，2024大選是關鍵，不管誰執政都得面對兩岸經貿談判及市場開放。請問民進黨還有招嗎？