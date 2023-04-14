賴清德4月12日正式被民進黨提名為總統候選人，發表了提名談話。他說，「台灣有土地、有人民，定期改選各級政府，執行公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立。」

如果是這樣，那麼巴勒斯坦也應是國家，為何不是？西班牙加泰隆尼亞與伊拉克北部庫德族為何無法獨立建國？事實上，台灣與大陸有抹不掉的歷史關係與搬不走的地理關係，全世界的主流國家都主張「一個中國政策」，亦即「台灣是中國的一部分」。蔡英文在雷根圖書館被麥卡錫當面告知的是美國依然厲行「一個中國政策」，這不才是事實嗎？賴清德顯然意圖欺騙台灣人民，陷台灣於危險境地。

賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，只是再度曝露自己是蔡英文囈語的錄放機罷了。部分集合不等於全集合，在分裂國家中，不同政權的國號只是政權的政治符號，不是此整體國家的國號。

賴清德說，「台灣自然而然，也不是所謂『中國神聖不可分割的一部分』；國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途只有2300萬人民可以決定。」賴清德故意混淆國家和政權，不是陷2300萬人民於不義嗎？

賴清德為轉移戰爭焦點而說，「2024年，顯而易見的，也不是『戰爭與和平』的選擇，而是『民主與專制』的抉擇。」他也說，「根據事實和主流民意，台灣並沒有統獨的問題。」這是標準的謊言。「根據事實」，中共會不放棄統一台灣，台灣永遠要面對統獨問題。顯然賴清德抓不住事實基本面的本質。

「我也將強化台灣的經濟韌性……進入全球的供應鏈，讓台灣的企業可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。」這又是吹牛不打草稿，台商隊伍行走遍世界，在蔣經國時代就已成形，所以才有1980年代的「台灣奇蹟」。在民進黨執政前就已譽滿全球，民進黨的「新南向」搞了這麼多年，還不知道是什麼玩意兒，台商如果要依靠民進黨政府，早就玩完了。

根據賴清德的講話，2024他若當選總統，台灣的前景更加黯淡。

（作者為政大國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※