外交部4月13日發布新聞稿，稱法國總統馬克宏在荷蘭進行國是訪問時，於4月12日與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）召開記者會，兩度應詢表達法國對台海立場，強調支持維持台海現狀並尋求和平解決方式。

外交部肯定法國政府重申支持台海和平穩定的立場。聲稱我國將與法國等理念相近國際夥伴共同持續維護印太區域和平穩定，及全球自由民主發展與繁榮。

馬克宏在荷蘭的發言，是對日前表示「歐盟應維持戰略自主，不該因台灣議題被捲入美中衝突之中」的補充說明。馬克宏前後兩次表態，並沒有相互矛盾之處。

馬克宏前後兩段話真正的意思有兩層。第一層是表示贊同台海維持和平，反對以武力改變現狀。這是一種沒有實質意義的表面文章。真正重要的是第二層涵義。

第二層是說，萬一台海真的發生戰事，必然是美中正面衝突，在此情形下，法國不會介入，不會選邊，更遑論出兵保台。

外交部或許是僅僅看出第一層涵義，沒有看出第二層涵義，也或許是故意忽略第二層涵義。外交部聲稱將與法國等理念相近國際夥伴共同持續維護印太區域和平穩定。問題是，法國的理念真的與民進黨政府的理念相近嗎？

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