法國總統馬克宏像吃了誠實豆沙包，說歐洲必須降低對美國的依賴，避免被捲入美中因台灣而起的衝突中。這番話引發不少撻伐，但其實說得相當實在，只是時機不太對，再過半年，可能就成了先見之明了。

馬克宏想成為「歐洲主權」意識的領導人，大搞個人穿梭外交。積極是很積極，但沒什麼效果，以致於出現嘲諷忙來忙去徒勞無功的「Macroning」新字。但坦白講，馬克宏的發言沒什麼不對。他說歐洲正陷入「不屬於我們的危機」，質問「加速台灣危機符合我們的利益嗎？」還直言，歐洲人無法解決烏克蘭危機，又怎能很有信用地在台灣議題上說歐洲會出面？的確，歐洲人可捫心自問，真心願意為了挺台灣而付出重大代價嗎？

馬克宏好像「國王的新衣」裡的小孩子，直白點出大家不好說出口的兩個真相，一是目前歐洲尚無法解決烏克蘭問題，二是未來並不想為台灣捲入美中衝突。俄烏戰爭是打到自家門口了，為了歐陸安全，歐洲不得不支持烏克蘭，以免普丁進一步擴張到其他國家，但上限是不直接與俄軍作戰，以免引發第三次世界大戰。至於台灣，完全不在歐洲的戰略地圖上，台灣議題衝擊的是美國的權力版圖，美國挺台各項動作都和美中要在全球競技場上一較高下有關，歐洲其實只是配角。發生在家門邊的俄烏戰爭都不希望燒到自己身上了，哪會願意捲入遠方台灣引發的美中大戰？

只是在這個時間點講這番話就有點扯後腿了。俄烏戰爭已經打了1年多，雙方現在卡在烏東，俄軍難以再大幅進占，烏軍也無法把俄軍趕出。烏克蘭全靠歐美提供的彈藥才能作戰，一旦後援被斷戰況就會逆轉。但在烏軍狂射猛轟下，歐美各國支援的武器快速消耗，生產線跟不上，幾已面臨斷炊，德國表明自己的軍備缺口到2030年都補不齊，不能再承諾給任何武器。

根據美國國防部外洩的文件顯示，如果沒有持續軍援，烏克蘭的攔截飛彈會在4、5月間耗盡，因此歐洲非常需要美國繼續出錢送武器，迫使普丁接受停火。所以美國參議員魯比歐嗆馬克宏說，如果歐洲在台灣問題上不會在美中之間選邊，那麼美國是否也該讓歐洲自己去處理烏克蘭問題？

但站在歐洲的立場，美國的霸權地位要怎麼維護，是她自己的責任，台灣的戰爭也無關歐洲的命運。歐洲最大的利益是在一個安定和平的世界裡，和美中都維持良好關係與經貿商機，美中台過分的激化對立反而不符歐洲利益。況且，馬克宏擔心的是「加速台灣危機」、「隨著美國的政策進程和中國的過度反應起舞」，在美國兩黨一致的抗中吶喊之外，馬克宏提出了一種理智的聲音。

而這也可能會成為歐洲共同的務實想法。戰事再拖下去，歐洲恐怕會勸烏克蘭接受烏東被占領，沒有國家，包括美國，會想和核武國俄羅斯交戰，那麼對另一個核武國中國又會有何不同？馬克宏不希望台灣問題暴走到引發美中衝突，進而危及歐洲利益，若台海真有事，很多人會回過頭來同意馬克宏的看法。

（作者為資深媒體人）