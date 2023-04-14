在美國，Crypto（加密貨幣）不幸成了負面詞彙，畢竟FTX交易所暴雷與Silvergate銀行倒閉後，美國證券交易委員會（SEC）正在對諸多違法企業與個人嚴肅訴諸法律行動，連股神巴菲特的老夥伴蒙格都要求美國政府直接禁止加密貨幣發行。在大陸，早在2017年「禁幣」、2021年「禁礦」，是由上而下雷厲風行的整改政策。在台灣，空氣幣仍被詐騙集團當作幌子，歷年來忽悠平民老百姓的金額數以十億計，總是在社會新聞版面常見。

屢屢被各國汙名化的網路新創產業，唯獨這禮拜在香港成了最夯的明星產業！不僅香港特首李家超特地到場祝賀「香港Web 3.0協會」成立，期望迎接虛擬資產發展所帶來的龐大機遇。為期3天在灣仔舉辦的「香港Web3嘉年華」，更湧入了數十萬人，不論男女老幼，他們臉上滿滿都是陽光朝氣。

去年上半年忙著用STEPN走路，下半年忙著被FTX坑殺的老韭菜們，確實這禮拜都忙著去香港割新韭菜了。香港是永遠的金錢帝國，誰統治都是馬照跑、舞照跳、股照炒，如今在北京的授意下，香港成了加密貨幣的新出海口，但會不會留下一地雞毛？

因為區塊鏈產業總是潮起潮落！高潮的時候，眾人總是爭先恐後一哄而上；低潮的時候，韭菜們只能摸摸被掏空的荷包，落寞離場。

大腕如林俊傑，可以不在乎數百萬的虛擬土地資產損失，小咖投資人如你我，卻禁不起FTX不出金的資產曝險。就連特斯拉以公司資金大手筆購買比特幣，高買低賣的損失在去年財報認列高達41億台幣，散戶們能比特斯拉財務長更有眼光？

認真做事的人太少，出一張嘴的投機分子卻太多，這是各國區塊鏈產業的共性。比起人工智慧已經實打實的創造價值，區塊鏈市場仍有諸多無法落地的項目，露奶露腿的KOL也還在用無邊無際的虛幻話術，想要搶走你的薪水。

相較於台灣，香港沒有豐沛的工程師人才，有的是準備轉行的金融專才，未來他們可以做出更複雜難懂的加密貨幣商品，讓投資人心甘情願掏錢。只不過，如果現行法規仍禁止向大陸民眾賣幣，單單香港的700萬人市場，試點的胃納量確實有限。

穿梭在各大展會與派對的香港年輕人們，肯定也沒有經歷過1997年與2008年的金融風暴！這些小幣神們，參與了滿足虛榮心的無效社交，真的有助於價值投資嗎？畢竟從ICO到NFT到虛擬土地資產，數以億計的韭菜投資人已經傷心離場了。

從鴻源吸金到FTX暴雷，韭菜確實恆久遠，這是投資圈不變的真理。台灣的金管會已成為中心化交易所的主管機關，但NFT與DeFi仍是化外之地，監管確實必須成為產業發展的競爭力，但你認為香港政策能夠一路高唱紅歌嗎？

（作者為幣特財經暨鍶科技總編輯）