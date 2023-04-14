大陸商務部日前公告，將對台灣限制大陸的2455項產品進口啟動貿易壁壘調查。該動作時機敏感，不僅緊隨在「蔡麥會」後的大陸軍演、制裁之後，調查結束時間也壓在明年台灣大選投票日之前，因此外界多解讀為此舉是北京對台的政治警告，但事實真是如此嗎？

今年北京對台主吹和風，強調「要交流、要合作、要發展」是主流民意，也回應我方工商、農漁團體有關台灣產品輸陸受阻的訴求。另據媒體報導，商總3月拜會北京高層時，對岸同意不再要求輸陸商品標示「中國台灣」，恢復原有的「台灣」即可。如果說，大陸官方此時卻決定「對台貿易制裁」，可謂相當突兀。

同理，如果把貿易壁壘調查視為蔡總統訪美的「報復措施」，似乎也很難建立起直接聯繫。去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸曾以各種理由暫停台灣多項食品、農漁產品進口，反倒是這些動作對台灣業者的衝擊更大。但回過頭來看貿易壁壘調查，由於兩岸都是WTO成員，故調查流程冗長複雜，對台灣企業的影響還需時日發酵。這和力求「快準狠」的制裁相比，應該是兩回事。

大陸此次軍演後，突釋出「台灣北部畫設禁航區」的消息，一度被解讀為新的對台軍事動作，但很快被發現是烏龍，這只不過是航太任務的臨時管制措施，最終在我交通部及區域國家爭取下，禁航時間縮短。所以說，在兩岸情勢敏感緊張的今天，大陸任何與台灣有關的風吹草動，都可能引發「最極端」的猜測乃至誤判。因此，對台貿易壁壘調查的意圖為何，還需陸方透過媒體、學者做更清晰解釋。

不過，如果回歸非政治、事務性層面看貿易壁壘調查，反而能找出更多值得深思和啟發的方向。首先，國台辦發言人強調，2455項禁令是台灣「單方面」採取的措施，這3個字是商務部公告未提到的。「單方面」禁令首先就不符世貿規則，是否調整，完全取決於我方政府的評估與行動，和兩岸協商本就無關。因此，蔡政府第一時間跳針回應「無前提磋商」，顯得驢頭不對馬嘴。

其次，大陸對台貿易壁壘調查與其說是衝著2024選舉而來，不如說是對兩岸「脫鉤論」的反擊。綠營常諷刺大陸，有本事就禁台灣晶片。但最新的《兩岸經濟統計月報》顯示，今年1月台灣對陸出口最大宗的「電機設備零件」跌幅達到驚人的30%，其中積體電路下跌27%。在美中科技戰的壓力下，台灣業界似乎已隨美方戰略而行，大陸採取如此的措施回應，也就不難理解了。

最後也是最有趣的一點是，在台灣曠日持久的蛋荒、藥荒困境下，民眾才赫然發現大陸的蛋類、部分藥材正是限制進口的對象。大陸要求台灣撤除貿易壁壘，本土業者當然會不滿，但他們只是少數人把持的利益集團，如果站在台灣老百姓的普遍民生福祉角度，若能從大陸進口優質而充足的新鮮雞蛋，何樂而不為呢？（作者為智庫研究員）