大陸商務部4月12日公布，將對台灣2455項產品進行「貿易壁壘調查」。對此，台灣經濟部長王美花受訪時表示，兩岸的經貿往來，理應是按照相關規定辦理，因此在不設前提的狀況下，中國如果要來磋商，我方也願意磋商。台灣官員這種把大陸極度施壓的行為當成是磋商的機會，不是不懂，就是裝瞎。

軍事、經濟雙面施壓

在蔡英文過境美國會見眾議院議長麥卡錫之後，大陸不僅在軍事上對台進行環台軍演，也祭出對台灣產品進行貿易壁壘調查的措施。很明顯的這是對台進行「極度施壓」的行動，軍事上是打破台灣自恃地緣戰略可以抵擋解放軍攻勢的優勢地位，經濟上則是對台灣享盡大陸的惠台措施，卻不知感恩而大搞台獨的作為加以威懾，如果大陸不再對台讓利，台灣的經濟必然遭到強大的逆流。

大陸商務部12日發布公告指出，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，調查應在10月12日前結束，最晚可延長至2024年1月12日。這裡面有一個關鍵的日子，那就是調查結束可延長到明年的1月12日，而明年1月13日卻是台灣總統大選的投票日，所以選在投票前一天結束，顯然是不惜對台灣大選進行干擾，大陸的目的就是要台灣人民放棄台獨，放棄民進黨提名的總統候選人賴清德。

事實上，大陸商務部官網所公布，這項貿易壁壘的調查，是由中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會，主動提交申請要求政府啟動，要藉此抓出負面貿易影響的事情與證據，中國商務部將透過問卷或實地訪查等方式，確認實際情況完成調查報告。

具體而言，上述單位申請所涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。官方可採用問卷、實地核查等方式「向利害關係方了解情況，進行調查」。由此可知，這就是ECFA台灣禁止大陸進口的800多項、工業產品1400多項，違反WTO規範的歧視性待遇。

大陸國台辦12日以發言人朱鳳蓮的名義表示，台灣當局長期以來對大陸2400多項產品輸入台灣地區採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害。對此，台灣陸委會回應，大陸對2455項產品進行貿易壁壘調查，這是徒增對台灣業者干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。台灣經濟部長王美花也表示，經貿往來應該按照相關規定處理，「如果在不設前提之下，中方要來跟我們磋商，我們也願意跟他們磋商」。

大陸「政治化」？台灣緊張

另外，台灣行政院代理發言人羅秉成13日喊話，兩岸貿易機制行之有年，有問題可以坐下來談，不宜複雜化、工具化乃至政治化，對兩岸交流沒幫助。羅秉成指出，兩岸貿易有行之有年的相關機制和法律規定，如果有相關貿易上的問題，都可以坐下來談，也有相關機制可以來做，不希望正常貿易往來被過度工具化、複雜化乃至政治化，而農委會、經濟部等相關部會也會做好因應。

羅秉成所稱的「政治化」，主要是民進黨正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選2024總統，在這個同一時間，大陸便宣布調查台灣貿易壁壘，時機點被認為頗為敏感。尤其是，針對台灣出口到大陸的2455個項目進行逐一檢查、檢討，並可能取消讓利和優惠，大陸此舉對於台灣的經濟情勢有多大的衝擊，恐怕一時還難以評估。

當然，大陸這個調查會不會影響ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）的存續？台灣經濟部長王美花說按照WTO規定是無關，但以後不知道。其實，當初兩岸簽訂ECFA時，民進黨極盡反對，但是執政以後卻一直不敢取消，如今大陸採取貿易壁壘調查，民進黨不敢說大陸是否會取消ECFA，但是心理確是擔心的。畢竟，台灣享受大陸的惠台讓利措施，讓台灣在全球經濟波動時，仍然可以維持經濟成長，大陸若貿然取消ECFA，台灣所有農工產品恐怕都要受害。

只是，大陸並沒有說要取消ECFA，而是把調查當成對台施壓的手段，甚至指明調查到明年台灣大選前一天結束，可見大陸是擺明讓台灣人民做選擇，在台獨與經濟利益之間，台灣人民不能通吃，只能二擇一，而且選擇台獨也可能是選擇戰爭，這是台灣人民從現在起必須長考的問題。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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