2024年總統大選幾已確定是三腳督的戰局，然而當綠、白選將早已敲定，藍營人選卻仍猶抱琵琶半遮面，故作曖昧的姿態，使得支持者普遍患上「藍色憂鬱症」，悶到發慌。國民黨主席朱立倫滿口掛保證：「早已準備好了」，才剛撫慰了支持者翹首盼望的殷殷之情，天兵黨秘書長黃健庭隨即強調仍有「二階段整合」才能確定人選，頓時又讓眾人墮入五里霧中，摸不著頭緒。

原本黃健庭公開表示，國民黨已經完成第一階段整合，黨內態勢非常明顯「就是侯友宜」，不過就在外界質疑爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘是否出局後，黃又開記者會改口說，國民黨提名將分三個階段，亦即黨內支持侯友宜是第一階段，第二階段將整合包括郭台銘在內的泛藍陣營，第三階段就是整合所有非綠陣營的朋友。

事實上，黃健庭的說法邏輯不通，似是而非。既然是國民黨的「提名」，豈有將非國民黨人選納入提名作業三個階段的道理？除非黨外相關人選先取得國民黨籍，且符合被提名人黨齡資格的要求，才能作為國民黨內部提名作業的考慮對象。否則，過去選區中跨黨派的合作方式，均以全民調的支持度來決定各方合推的候選人為誰，若非國民黨籍者，國民黨連提名都不需要。譬如2001年的地方選舉，新黨的王建煊與國民黨的林志嘉經全民調的支持度比較後，泛藍決定在台北縣合推的縣長候選人是王建煊，國民黨即無須再提名林志嘉。

國民黨為求勝選，擴大整合與結盟，不僅無可厚非，更是理所當然。但是做法上卻不可以便宜行事、本末倒置，甚至破壞公平競爭的體制，否則勢將造成後患無窮的遺害。黃健庭反覆不一的說法，其實就是打臉朱立倫「早已準備好」的保證，無端又讓支持者陷入迷茫失落的挫折感。

既然形勢比人強，新北市長侯友宜顯係是國民黨眾望所歸的「最強母雞」，國民黨在總統候選人的提名作業又採徵召方式，實無理由不當機立斷徵召侯友宜。所謂為降低「落跑」之譏的衝擊，黨中央採取緩兵之計，擬於新北市議會6月市政總質詢後再提名侯市長，此自我設限的理由不僅毫無說服力，且於利弊得失的判斷上嚴重失衡。

近來侯友宜的民調支持度被賴清德大幅超車，固然與黨中央猶豫不決的提名態度有關，但也與他個人謹小慎微的作風與過度簡約的兩岸論述有關。太過拘謹很可能折損他膽識過人的鐵漢形象，簡約空洞的兩岸論述則容易讓人直覺他可能只適合當個處理內務的管家，而非高瞻遠矚、縱橫國際的世界級領袖。

正值台海局勢兵凶戰危之際，民進黨總統候選人賴清德將2024選戰設定為「民主與專制的抉擇」，這不僅是追隨美國唱和的自我奴化行徑，也因語意上以對比貶抑方式刺激對岸，而與其「和平保台」的主張背道而馳。

反觀侯友宜提出的「三平」（社會公平、兩岸和平、國家太平）、「三安」（人民安心、社會安定、國家安全）、「3D原則」（深化民主、強化國防、降低敵意），儘管內容尚待充實與具體化，但較之賴神不食人間煙火的異世界觀點，仍是一般凡夫俗子相對聽得懂，也聽得進去的話。如果侯能進一步將2024選戰主軸定位為「戰爭與和平的抉擇」，其助力之大，料將讓其民調反轉再度居首。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）