賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，他獲得民進黨提名參選總統後發表的談話，處處充滿機鋒，幾乎將台獨理念遁於無形，所鋪成的實踐方法看似可以化解阻力，一路匍匐前進，直奔本壘得分。

他的談話不置台獨一詞，甚至明說「台灣並沒有統獨的問題」，但這分明是掩藏手法，因為他開宗明義就明白區分，指台灣「2024年後國家所將面對的兩種截然不同的選擇」，一是馬英九前總統中國大陸行呈現出「走回一中原則的框架」，蔡英文總統則是「在民主的道路上迎向未來、邁向國際。」他用「民主的道路」包裝台灣為有別於專制中國大陸的另一個主權國家，而台灣的「兩種截然不同的選擇」，就是一中與兩國不同原則的框架。

在他看來，台灣已經獨立，不必再去追求，只要護持就可，而且既然已是另一個主權獨立國家，兩國主權既不相關，哪裡還有統一問題？這種關係好比是美國與加拿大，分明是兩國主權國家，既沒有加拿大要獨立於美國之外的必要，更沒有加拿大要和美國統一需求。既然如此，台灣當然沒有統獨問題。

台灣真的獨立已成為一個主權國家了嗎？賴清德的說法是完全肯定的，因為他說「台灣有土地、有人民，定期改選各級政府，執行公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然，也不是所謂『中國神聖不可分割的一部分』。」至於台灣屬於「主權獨立的國家」，在法理上的依據是什麼？中華民國憲法是否已經完成修改程序，確立台灣為獨立於大陸地區之外的主權國家了嗎？中華人民共和國1982年憲法已將台灣劃分出中國主權之外了嗎？全世界有哪個國家承認台灣為「主權獨立的國家」？如果這些全是否定的，那說台灣「已經是一個主權獨立的國家」，就全然是自吹自擂、自唱自嗨，而且效果可能恰恰相反，會將台灣推送到被武力征討的危險局面，其結果可能連目前治權獨立自主的現狀都保不住。

由於睜眼說瞎話，不顧法理，不問現實，逕行宣告台灣已經主權獨立，所以賴清德不但否認台灣有統獨問題，甚至指稱「2024年，顯而易見的，也不是『戰爭與和平』的選擇」。台灣真的不會面臨戰爭的風險嗎？從中共歷來政要到平民百姓，幾乎眾口一聲，不容中國大陸主權與土地被分裂，為此不惜一戰，而且美國與中國大陸對抗益趨熾烈，民進黨政府被對岸認定為「倚美謀獨」；長此以往，甚至變本加厲，台灣難道可以永遠高枕無憂？或者美國強大的臂膀可以讓台灣不被共軍傷害一根寒毛？民進黨執政七年來，聯美抗「中」路線越走越極端，對岸已經加速、加力準備以非和平手段對付，去年八月美國眾議院議長裴洛西訪台，本月蔡英文總統與眾議院議長麥卡錫會面，共軍都在台灣周邊進行包圍攻擊與阻止外援的實戰演習，難道這些威脅台灣的準軍事行動只是一種表演？

賴清德說得輕鬆，要大家不必緊張，一切都會安好。這是一種要大家一同當鴕鳥的騙術，以為支持他及民進黨，以實質手段確保台獨現狀，中共也莫可奈何，絕不會興兵討伐。賴清德聲稱「主權不容侵犯，中華民國台灣的前途只有兩千三百萬人民可以決定」，難道是他或民進黨說了算？台灣除非可以從西太平洋搬到東太平洋，移到夏威夷附近，否則受制於地緣因素，根本無法脫離於中國大陸之外自行決定去向。

誰都知道，台灣反對謀獨挑釁對岸者大有人在，民進黨聯美抗「中」路線走到極致，也會招來中共反制，所以民心逐漸覺醒，越來越多民眾無法認同民進黨的抗「中」保台路線可以確保和平與台灣安全，致使民進黨面對「票投民進黨、青年上戰場」的訴求，越來越招架不住，芒果乾（亡國感）越來越賣不動。賴清德不得不刻意將統獨以及和平與戰爭的議題晾在一邊，將問題焦點轉移到民主訴求上，聲稱要實現「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，並以此為主軸，貫穿他的競選綱領。其實，他是將中共與國民黨綑綁在一起，共同為台灣要對抗的「集權威脅」。

事實上，台灣維繫民主體制的最佳途徑，在於緩和兩岸關係，其必要條件在於認同兩岸同屬中國，將兩岸的主權矛盾下降至一國之內的層次，但保有各自表述的空間，讓中華民國主權地位存在的事實不被全面否定，而且成為兩岸官方交流、對話與協商的政治基礎。馬英九訪問大陸，以具體的言行證明九二共識、一中各表信而有徵，足可成為緩和兩岸主權爭議的政治默契。須知，一中原則的框架正是維繫兩岸和平的有力憑藉，兩國主權獨立的框架才是招引戰爭而使台灣民主覆滅的最危險主張，所謂「集權威脅」，最大根源在此。另一個威脅來自民進黨全面執政後的傲慢與濫權，恣意妄為沒有節度，致使政府權力分立、獨立機關自主地位、公民社會運作基石、媒體獨立自主、校園自治等民主政治的基礎受其嚴重侵蝕，對民主體制構成嚴重威脅。

賴清德口口聲聲「為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，深究其實，民進黨的霸道執政如果延續下去，台灣的民主將根基動搖，持續逆轉，只有再次政黨輪替，台灣民主才能重獲生機。民進黨也是台灣和平的一大危害因素，只有將可能的引戰肇禍者下架，國家安全才能獲得有效保障。

（作者為資深媒體人）

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