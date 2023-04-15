中國一直在致力於中日韓三邊關係的穩定和發展，現在日韓實現雙邊和解，對中日韓FTA的早日達成具有促進作用。

當前全球經貿格局正面臨三足鼎立的態勢，以美國為中心的北美自貿區，以德國為中心的歐盟自貿區以及事實上以中國為中心的RCEP自貿區，這三大區域並不是孤立的，而是在謀求著更深入的聯繫。 在此背景下，中國若要進一步推進更高水準、更深層次的開放，就要抓住RCEP中的主要成員國日本和韓國，儘快推進中日韓FTA的早日簽署。

中日韓自貿區（FTA）談判自從2013年啟動以來，至今已經歷時10年，共進行了16輪的談判，但中日韓FTA談判仍面臨挑戰，日韓貿易摩擦不斷升級、三國的經濟狀況和國際形式發生很大改變，中日韓FTA仍然難以達成實質性的進展。

按照「霸權穩定論」，在沒有「霸權國」的情況下，國際秩序是混亂無序和不穩定的。 從這個理論可以引申出區域經濟合作主導者的概念。 從歐盟和北美自由貿易區的實踐分析來看，這兩個區域都形成了“主導者”。 根據「霸權穩定論」，「霸權國」需要有支付合作所需公共產品成本的能力，「霸權國」應該是在政治、軍事和經濟上具有壓倒優勢的國家。 從目前東北亞區域各國的經濟實力和國際地位來分析，中、日、韓三國雖然經濟規模相對較大，但任何一國都不能獨立承擔主導區域合作的角色，這已經成為制約其自身發展的原因之一。 因此，中、日、韓三國協調合作的重要性突顯。 而這種模式的弊端就是使合作的進程發展緩慢，協調起來困難重重。 這決定了中日韓FTA整體推進上具有較大難度。

區域經濟合作的本質是各方平等參與對話與協商並取得一致的共識。 因此，一個地區的大國能否在區域合作中發揮主導作用，關鍵取決於其是否有足夠的推進區域經濟合作的實力，是否有發揮推進區域合作關鍵性大國作用的意願，能否妥善地處理與有關國家的矛盾和分歧，能否平衡各方的利益。 就日本、中國、韓國來看，都沒有發揮主導的作用。

自20世紀90年代區域合作興起以來，東北亞區域合作一直成為學術界爭論的焦點。 然而由於東北亞充斥著周而復始又懸而未決的問題，歷史問題、領土爭端、民族問題等層出不窮，使得地區突發性風險較大，相互指責、信任危及、安全問題不斷，讓人們為這個地區發展不時捏一把汗，更讓人們為其前景深表憂慮。

此外，「薩德事件」、「朝核問題」、「台灣問題」俄烏衝突爆發後日韓積極跟隨美國制裁俄羅斯等一系列政治事件以及美國的介入使得東北亞地區政治互信基礎薄弱、經濟合作的前景充滿較大的不確定性。

而RCEP的簽署，不僅化解了三國間只有中韓兩國達成了自由貿易協定的尷尬局面，同時也為中日或日韓之間創建各自的雙邊自由貿易協定提供了契機與可能，更重要的是，RCEP也為打破東北亞區域合作的長期僵局創造了條件。

在簽署RCEP之前，中韓就早已開始了自貿協定談判，2015年12月20日中韓自貿協定生效，協定承諾20年內中國91%的產品將對韓國實現零關稅，覆蓋2012年中國自韓國進口總額的85%; 韓國92%的產品將對中國實現零關稅，覆蓋2012年韓國自中國進口總額的91%。 根據中國海關的統計，自中韓自貿協定生效以來，中國自韓國進口關稅優惠進口的產品為4851億元，年均增長17%，關稅減讓127.2億元。

RCEP協定下中日韓合力推進RCEP進程將進一步推動中日韓這一全球最具競爭力自貿區的建立，從而釋放經貿合作潛力，為RCEP區域經濟增長注入強勁的動力。 RCEP的實施能夠全面拓展中日韓之間的合作空間，在一定程度上打破了建立中日韓FTA所面臨的各種羈絆，為早日簽訂中日韓FTA開闢了道路。 通過對中日韓FTA談判中所涉及的更高水準國際經貿規則進行壓力測試和風險測試試驗，並依據此相關舉措與合作成果推進中日韓三方發展進一步合作的意圖，為中日韓FTA建設“探路”。

中日韓三國需要進一步加強合作，開啟和挖掘潛在的合作領域，取得全新突破，最終實現RCEP與CPTPP的一體化，推動區域融合發展和一體化。 中國也可以藉助RCEP這一平臺保持與日韓之間較為暢通的經貿關係，從而弱化美國利用CPTPP排擠中國的風險，給中日韓經貿合作帶來穩定的外部環境。

近年來，在世界經濟復甦緩慢，新的多邊貿易談判進展步履維艱的形勢下，許多國家都在積極加強地區性經濟合作，簽署區域貿易協定成為了新的潮流。 這些貿易協定對降低成員國交易成本和流通費用，促進貿易便利化和自由化具有重要意義。 中日韓作為東北亞地區的重要國家，也積极參與雙邊和多邊自由貿易協定談判，力圖降低貿易成本，便利經貿往來。 因此，日韓實現雙邊和解，必將產生積極效應，增強日韓之間的非傳統收益，進而推進中日韓FTA這一傳統收益的發展進程。

（作者為遼寧大學國際經濟政治學院教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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