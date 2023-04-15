法國總統馬克宏此次訪問中國後惹議，雖有一些歐盟官員支持，但多數歐洲國家反對，逼使馬克宏終於改口。最近訪中的德國外長也不假辭色，硬是糾偏馬克宏，使得中國與兩岸的議題不斷延燒。

其實，法中關係與法美關係息息相關，因為法國自認為歐洲一哥，經常與美國世界霸權相撞，而使得法中關係經常有所突破。這還要回溯到二戰之後，當時美國認為法國對於打敗德國沒有貢獻，但法國認為，德國戰敗後，法國自然是歐洲領導，不由美國說三道四，因而結下樑子。

1964年，法國與中國建交，此乃當時第一個西方大國與中國建立大使級關係的先例。當時美國在打越戰，被視為背後捅刀，主因美國有意假北約來控制法國的核武，以至於法國打中國牌來反制。隨即1966年，法國退出北約軍事組織，並把北約總部由巴黎驅趕至布魯塞爾，可見雙方的對峙情緒。

2001年911事件之後，美國攻打阿富汗與伊拉克，當時法國總統席拉克堅決反對，導致兩國國防部長見面不歡而散。2019年，美國對付土耳其的政策未與法國商量，使馬克宏斥責北約已腦死。2021年的AUKUS（澳英美三邊安全協議）更變本加厲，三國硬是取代了法國與澳洲合作有年的潛艦計畫，法國一直被蒙在鼓裡，直至正式公開才告知，是可忍孰不可忍。

2022年俄烏開戰，西方國家危機爆發能源與通脹危機，美國則頒布《降通脹法》( IRA )，大額補助風力發電等清潔能源，使得一些法國公司移美。再加上高利率政策，也吸引一些歐洲資金。還有美國以高價在歐洲兜售頁岩油氣，諸如此類，都使得法國忍氣吞聲，怒在心裡。

由此可知，在過去幾十年來，法國與美國的關係跌宕起伏、長期不睦，致使法國有意再打中國牌來加以牽制，並增加其與美國博弈的籌碼，因而才有此次馬克宏所主張的歐洲自主與傾中言論，這與1964年中法建交的情況十分類似。而這也正中北京下懷，以法制美，習近平才罕見地到廣州二度接待馬克宏。

但在受到美歐國家強力批判之後，馬克宏終於改口稱，主張台海維持現狀云云，但仍口服心不服，還不時念念有詞。法國現是歐盟27國中唯一的聯合國五常，國際地位重要，但經貿實力已與德國拉開距離，因而此次馬克宏還帶領50家法國大企業代表同行，也收穫良多。

但是法方有意敦請中方向俄國說項，以便終止俄烏衝突，則顯得徒勞無功。由於俄烏與兩岸的背後都是美國，在北京未見美國在其對台政策方面有所緩和之前，不會在俄烏之間有所作為。雖然此次蔡英文赴美，美國官方甚為低調，但仍遠遠不足。

因而，在德國外長訪中並打臉馬克宏之後，北京立即派遣國防部長李尚福訪俄，明確回擊德方高調批中的立場。由此可見，德法兩大國對於大陸與兩岸立場的差異已經凸顯。但因法國的影響力依舊有限，以致於當前俄烏與兩岸的糾葛，還會持續一段時間。

（作者為亞太綜合研究院院長）