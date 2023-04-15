賴清德正式獲得民進黨提名出馬角逐2024總統大位，反觀，在野的國民黨卻還在推、拖、拉，不僅陷入總統人選難產窘境，整個黨從上到下，更是瀰漫一股「未戰先降」的失敗主義詭譎氛圍，孰令致之？

國民黨內對2024總統及立委大選看法悲觀，可以歸納以下幾項主要原因：首先，去年九合一選戰，藍營挾著「討厭民進黨」龐大民怨大獲全勝，但這股勝選氣勢還不到百日，就因南投立委補選人選提名不當，慘遭綠營翻轉「止血」，傳統藍軍優勢區的「超級鐵票倉」竟意外滑鐵盧，開始令外界對2024大選選情改觀。

緊接著，3月中旬爆發的黨中央選策會之亂，上從侯友宜、盧秀燕等百里侯，下至「戰鬥藍」的基層民代鍾沛君、徐巧芯等人，炮打黨內自家人毫不手軟，進一步沖淡民進黨執政下治安敗壞、黑金亂象叢生的負面觀感，國民黨再次展現內鬥內行的本領，讓綠營成功轉移「討厭民進黨」「下架民進黨」討論焦點。

雪上加霜的是，國民黨禍起蕭牆，茶壺內風暴不斷。之後北市松信立委提名又上演了徐巧芯與資深立委費鴻泰「世代之爭」鬥爭戲碼，「芯費大戰」不止是黨內大亂鬥的縮影，更是將藍營內部矛盾及沉痾，赤裸裸地搬上檯面，導致藍營支持者及中間選民愈來愈感到失望。

國民黨內部問題「外部化」，直接影響了整體政黨形象、支持度及喜好度，進而衝擊了「最強母雞」侯友宜的民調持續下探，而侯一貫地以「好好做代誌」「每個人有每個人角色」等文不對題、歲月靜好的機械式應答參選2024、兩岸論述、美中關係等相關敏感議題，更是不免讓選民產生「熱臉貼冷屁股」感受，甚至給了郭台銘有一再「作亂」的政治操作空間。

事實上，不管是從各項民調數據、藍營縣市諸侯或黨公職民代普遍意見，徵召侯友宜披掛上陣， 早已是國民黨內「最大公約數」，而侯出身中南部本省家庭、肉販之子、警界英雄等人格特質，更是綠營難以應付的最強人選。黨秘書長黃健庭13日出席公開活動時，也漏了口風稱目前黨內態勢「非常明顯就是侯友宜」。

詎料，過了幾個小時後，黃健庭卻又出面澄清，強調侯僅是第一階段黨內整合的共識，接下來還有第二階段泛藍整合郭台銘及第三階段整合民眾黨等非綠陣營的工作要做，形同潑了黨內「挺侯」陣營一桶冷水。

朱立倫及黨中央對總統人選提名進度不斷延宕、以拖待變，不但給了對手喘息及見縫插針酸侯為「HOHO-GPT」、「降級版韓國瑜」等機會，更是自我內耗、虛擲了國民黨團結勝選氣勢及侯友宜的政治能量，徒增黨內疑朱、拉郭、卡侯等猜忌紛擾。

既然朱立倫已公開宣布徵召總統候選人「完全準備好了」，而侯友宜最糾結的就職連任百日也已期滿，侯12日更罕見地以提名委員身份出席中常會，與朱立倫緊緊靠在一塊，並對外鬆口稱「隨時可以上場」，如今國民黨還有什麼道理躊躇不決，繼續拖延徵召侯出場時機？

（作者為自由撰稿者）