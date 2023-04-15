俄烏戰爭激起歐洲人的安全危機感，原本位處北歐的芬蘭和瑞典由於鄰近俄羅斯，一改二戰後長年維持中立的外交政策，申請加入北約組織（NATO），但是對於主導北約的美國而言，芬蘭和瑞典究竟仍存在明顯的利益區別，其中尤以軍備利益的牴觸和不對稱的戰略緩衝最為顯著，必須仔細觀察其中端倪，方能明瞭北約在軍事聯防之外的權衡。

從俄羅斯去年2月底全面入侵烏克蘭後，芬蘭和鄰國瑞典於5月申請加入北約，結束長達數十年的軍事不結盟立場，芬蘭於今年4月4日成為北約第31個成員國。

芬蘭與俄羅斯有長達1340公里陸地邊界，芬蘭的加入使全體北約和俄羅斯間的邊界長度擴大一倍。這兩個北歐國家轉向偏西方立場，表面是防範俄羅斯可能擴大侵略，實際上卻是歐美國家軍備利益的合縱連橫。

芬蘭完成加入北約組織後的首次聯合軍演，德國和葡萄牙海軍船艦便象徵性停泊在芬蘭首都赫爾辛基的港區。在正式加入北約前，芬蘭便數度以北約「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）成員身分定期參加北約演習，主戰裝備亦在1980年代起逐步換成美製系統。

在美蘇冷戰期間，北約國家的軍艦航道就把波羅的海及北海當成必經航道，甚至針對蘇聯以至後來的俄羅斯海軍核飛彈潛艦的反潛演習固定區位，每當俄國的長程轟炸機飛經此區時，總會有北約空軍的戰鬥機巡航攔截，如同月前俄空軍Su-27對美軍無人偵察機「空中灑油」，就是俄羅斯對北約的戰術反制作為。

在美蘇冷戰時代，芬蘭曾為嚴守中立國的地位，採取巧妙的軍事和外交平衡策略，其國防軍的主戰裝備多從歐洲進口，主要來源為隔鄰的瑞典，甚至還從蘇聯進口某些象徵性裝備如MiG-21戰機，試圖從軍事裝備科技的共用共享，達到睦鄰的目的，此舉也為芬蘭爭取了幾十年的戰略緩衝地位。

隨著世界地緣政治格局的演變，芬蘭加入北約儘管不會完全遏止俄羅斯的侵略，但北約卻可透過輪流部署的聯防模式，紓解原本只能在挪威北極圈前線警戒的壓力。由於芬蘭非主要軍備研製生產國，在軍備更新換代的當下，芬蘭還能替以奉美製軍備為圭臬的北約帶來一股資助。

瑞典是傳統的軍備工業大國，加入北約的意義卻與芬蘭有明顯的區別，匈牙利和土耳其尚未批准瑞典加入北約，主要在於這兩國對於瑞典政府對敘利亞的立場分歧，而非軍備市場競爭的原由。

多方彼此的外交斡旋遲早會化解瑞典加入北約的阻礙，由於瑞典軍事科技發達而對北約軍備毫無依賴，甚至還在許多第三世界國家實施軍備外銷，極可能在美國軍工利益掛帥的前題下，必須逐漸接受美式裝備規範及戰術戰法，卻快速弱化瑞典原本的強大國防自主能力。

（作者為前空軍中將副司令）