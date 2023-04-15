北京當局經常說，「台灣是中國神聖不可分割的固有領土」，但不曾提起1895年4月17日《馬關條約》將台澎「永久割讓」給日本的事實。直到去年8月12日，北京發表「第三份對台白皮書」，首度出現底下這段話，頗堪玩味：「台灣被日本霸占半個世紀的歷史，是中華民族近代屈辱的縮影，給兩岸同胞留下剜心之痛。」

事實上，在此之前的4月17日《馬關條約》簽訂日，我在台北舉辦「從馬關條約談兩岸新關係」的座談會，一方面回顧19世紀末東亞的形勢，另方面檢討台灣與中國關係的本質。我鄭重呼籲中國領導人應嚴肅看待《馬關條約》對台灣的無辜傷害，更呼籲國人同胞應記取「人為刀俎，我為魚肉」的歷史教訓；過去是日清共管台灣，今天是美中共管。不是嗎？

上列第三份白皮書針對《馬關條約》的說詞，是否是北京對我們的回應？不得而知。但中國用「剜心之痛」定調，總算面對問題，聊表心意。但願爾後針對台灣問題，不再陷入「兩岸是國共內戰」的盲點而虛應故事，必須秉持「剜心之痛」的情懷，體會台灣先民及其後代子孫的痛楚和屈辱。這一切錯不在台灣，錯在台灣有許多「恐怖情人」！

先讓歷史倒帶。早在鴉片戰爭前，英商就曾建議先取台灣，再跟中國通商。鴉片戰爭期間，台灣被列為占領目標，終於1841年英艦砲擊基隆港。1858年，英法聯軍還曾要求清廷開放台南及淡水港口。至於法國，1809年拿破崙曾認真聽取殖民台灣的建議。1884年法國用二艘軍艦攻擊基隆及淡水，後被劉銘傳驅退。甲午戰爭清廷戰敗，法國曾建議將台灣暫時交給法國以避開日本侵入，但遭清廷拒絕。

英法兩國遠在歐洲，都已看上台灣；近在北邊的日本明治維新成功，急於擴充海權，自然對台灣垂涎不已。1890年時日本首相山縣有朋向國會提出施政報告指出：「大凡一國獨立自衛之道有二，一為守護主權線，二為保護利益線。利益線主要區域為朝鮮，中國東北及台灣等地。」日本海軍司令更建言：「為防外力侵略，應取台灣以除日本外患，並為日本進出東亞大陸之根據地。」《馬關條約》簽訂後，首相伊藤博文更曾露骨表示：「台灣雖已入吾國之口，但尚未下嚥，終究飢餓難當。」這「飢餓難當」四字，鮮活勾勒出「窈窕淑女，君子好逑」的醜態。豈止19世紀如此，21世紀的今天，不也如此嗎？

最近「雙英出訪」，前後任總統分別到中國與美國賣力演出外交秀。未聞美國在乎馬英九的訪中秀，但北京對蔡在美國的活動卻萬分敏感，而且醋勁十足，英國BBC就用「恐怖三角戀」幽默戲稱。

自古紅顏多薄命，台灣真是紅顏美麗島？當40年前美中建交，雙方陷入熱戀中，台灣瞬間如孤兒棄婦無人理睬。最近幾年，中美恩斷情絕，華府又忽然發現還是舊歡可愛。台灣哪裡可愛？民主自由，還有台積電半導體。但民主自由從何而來？台積電要感謝張忠謀，張忠謀則感謝台灣；然而我們卻眼睜睜看著這座護國神山被橫刀奪愛！

128年前《馬關條約》簽訂的那一天，真是大清帝國喪權辱國，也是中華民族屈辱、剜心的日子。北京當局既然有所體悟，就應真切省思《馬關條約》對東亞地緣政治，以及對台灣人民產生的重大影響。

大抵說來，《馬關條約》之後，日本快速崛起，中國開始沒落，而朝鮮由中國藩屬被迫接受日本殖民。至於無辜被出賣的台灣，一方面因與中國脫離而與隨後中國翻天覆地的歷史徹底脫鉤；另方面也因無奈被日本殖民，而隨著日本現代化奠下現代化的基礎。理所當然地，台灣先民及其後代對中國的認同日漸薄弱，而自主的集體台灣意識則水到渠成，這是歷史的必然發展。

禍福本相依，往者已矣！值此《馬關條約》簽約日，凡反對戰爭、捍衛兩岸和平的各界人士，盼能誠懇面對歷史，檢討錯誤與罪過，用同理心和創意思維改善兩岸關係，經營東亞新世紀！

（作者為前副總統）