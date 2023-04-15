賴清德確定代表民進黨角逐中華民國下屆總統。他在甫獲提名的開場白，試圖以台灣已是主權獨立國家，訴求支持維持現狀來安撫國內外各路人馬。然而，八面玲瓏的論述背後，隱藏邏輯相互衝突的問題，讓人看見他藉由顛覆國家認同、追求務實台獨的工作路徑。

賴清德說，根據事實和主流民意，台灣並沒有統獨問題；而台灣有土地、有人民，定期改選各級政府，事實上已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立。這段話的意義是在告訴外界，台灣是國家已為既成事實，無須另行追求。

詭異的是，賴清德又說，2024年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇。由於台灣早已實施民主制度，當前也沒有哪個主要政黨是以「專制」為號召；因此，他口中的「專制」，顯然是惡意暗指大陸。換言之，在賴清德心中，明年的大選，既非選總統，也非選政府，而是在選國家。

問題來了，如果明年選舉是一段「我們要變成哪個國家」的過程，那麼，又何來「台灣已是國家」的既成事實？賴清德上述兩段話，顯然犯了邏輯的誤謬；也暴露出，在他心中或許台灣根本就還不是國家。

因此，自詡為「務實台獨工作者」的賴清德，雖不會以直白方式宣布獨立，但從這場精心設計的演說來看，面對2024，他的戰略顯然不僅止於角逐大位，更是要將整場選舉定義為「創造新而獨立的國家」的政治工程。

所以，賴清德不追求台獨了嗎？答案，當然是否定的。由此，2024是否會迎來更嚴重的台海危機，確實取決於台灣人民的智慧。