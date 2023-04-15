任何一個大國，或者一個想要成為大國、強國的國家，都渴望首先實現外交政策的獨立自主，這本應是不言自明的常識，但在紛繁複雜的國際關係中，卻常常被各種表象所扭曲，讓很多人一時分不清，並做出錯誤的判斷。

最近法國總統馬克宏訪問了大陸，回國後就大談不能做美國的附庸，並舉例說不能在台海問題上跟隨美國的政策，此言論一出迅即引起輿論的軒然大波，歐盟內部的反對聲浪也此起彼伏。但實際上，馬克宏的言論只不過是法國第五共和的外交傳統，從戴高樂以降均是抱持這一態度，這並不等於法國要做中國的跟班，或者緊隨中國的政策，而僅僅是某種對過去倚美政策的撥亂反正。

法國固然在軍事外交等領域與美國的結盟關係，但這種結盟與美國與日本、韓國的關係完全不同，法國更期望自己是與美國建構平等的盟友關係，並根據自己的國家利益以及最多歐洲的整體利益做出調整。換言之，法國並非要反對美國，而更多地想要獨立自主，並且不希望讓本國的國家利益服務於美國的國家利益。

而之所以會出現現在這種對立氛圍，恐怕還是跟美國當下的戰略有關。對美國而言，當務之急是藉俄烏衝突來削弱俄羅斯，同時聯合世界各國遏制中國的崛起，從而實現本國的絕對安全以及經濟獨大。

為了實現這一目標，美國開始要求盟友和扈從國只能二選一，最開始安倍晉三最為熱衷，蔡英文當初為了勝選和後續的執政也毫不猶豫的做出抉擇，而韓國在文在寅下台後也調整了對華政策，開始採取強硬政策，原本跟中國大陸一直在提升關係的英國，近3屆首相都對俄羅斯和中國大陸採取了強硬態度，即便該國的國家利益受損也在所不惜。至於那些小國諸如立陶宛、捷克或者太平洋小島國，則更是充分發揮了小船好調頭的優勢。

歐盟諸國尤其是德國、法國也不想與美國有激烈衝突，在大方向上依然願意跟隨美國的節奏，但是二選一的戰略抉擇顯然不符合歐盟尤其是德、法的外交初衷，而且違背其國家利益，能源上他們高度依賴俄羅斯，這次俄烏衝突最大的受害者恐怕就是歐盟諸國，而在對中國的政策上，歐盟就更沒有理由自我設限，所謂的國家安全問題本來就是美國遏制中國的藉口，不是現實的威脅，這一點歐盟看得很清楚。

相對德國來說，法國有著更悠久的獨立傳統，二戰後作為安理會五常之一也有著更大的話語權，所以德國目前看起來更加搖擺不定，而法國則有著更強的抗壓能力。

事實上，其他區域的大國也面臨著同樣的考驗，印度就完全沒有倒向美國，其一直在俄烏衝突問題上態度曖昧，但美國也沒有辦法，因為印度與中國的對立現狀，本身也符合美國的戰略利益，美國無需橫生枝節。巴西總統魯拉正在大陸訪問，在上海期間還特意去了華為研究所，展示出不屈從美國的態度，這當然不等於要跟美國對抗，巴西其實更希望走上一條中美平衡的路線在兩邊獲利，選邊站反而會讓他們失去討價還價的空間，畢竟他們也知道，美國的國力已經不如以往，能給他們的蛋糕其實並不多，丟掉中國的合作機會來換取美國的口惠其實並不值得。