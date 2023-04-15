台灣智慧城市建設起步甚早，從上世紀90年代末就開始推動，已獲得若干成效。在國際智慧城市評核組織（ICF）全球智慧城市評選（共13年屆）中，台灣先後有5個城市進入TOP7行列，占亞洲獲此稱號城市數的1/3，其中有2個被評為TOP1城市，但大陸近年急起直追，有許多值得台灣借鏡之處，兆元人民幣規模的商機，更值得台灣爭取。

大陸起步晚但技術先進

台灣智慧城市注重服務性質的創新運用，譬如帶動市民便利生活的「悠遊卡」和「一卡通」，把各種類型交通服務、旅遊購物、行政服務等功能整合到一張卡片；新北市推出的政府服務雲端系統、醫療精靈、防衛科技城、福利補助自己查等項目；台中市政府推出台中市地理及防災資訊系統等應用。台灣智慧城市建設強調以人為本，圍繞市民需求進行整體規畫，充分運用物聯網、大數據、雲端計算等新興資訊技術，政府、企業、社會組織和市民協力共同推動，提倡綠色永續等。

大陸智慧城市建設起步較晚，2012年大陸智慧城市市場規模僅0.65兆人民幣，但2021年提升至21.08兆元，2012-2021年期間，年均複合增長率為47.2%。根據《2022中國智慧城市建設發展洞察報告》，截至2020年12月，已有900餘個城市展開智慧城市試點工作。兆級的市場規模，讓智慧城市成為創新型企業和資本市場的青睞對象。數據顯示，2017-2021年大陸智慧城市相關專利資訊數量複合增長率達62.7%，2021年智慧交通融資金額逾180億元，為5年來最高。大陸智慧城市的布局競爭，與領域內的科技創新，正在形成良性互動。

大陸智慧城市建設採取因地制宜策略，由各城市自行探索創新運用。比如上海借助遠程監測自動識別，電梯困人緊急救援平均時間縮短至7分鐘左右，成為造福民眾的智慧「小應用」代表。重慶（兩江新區）建設國家級車聯網先導區，在220公里幹線道路上安裝了500多套各類路側感知、毫米波雷達、鐳射雷達等設備，每一秒即有1000-1400條數據回傳至兩江新區智慧城市平台，隨後數據資訊會被依次分發給相應道路中裝有車載接收的車輛，實現道路與車的智慧互聯。

台灣有多元的實踐經驗

大陸智慧城市建設仍處於起跑階段，大規模建設尚待進一步推進。可以預期，未來大陸智慧城市建設將升級城鎮化進程，為經濟發展創造新動能，並拉動投資與消費，打造新的就業機會，帶動民眾收入增長，提升市民生活水準。兩岸智慧城市領域應可互相借鑑，集納各自所長。大陸的優勢是市場規模帶來的發展空間，以及近年資訊技術的突飛猛進；台灣則有多元的探索和實踐經驗，善於結合民眾需求進行場景運用。

事實上，台北、上海兩市輪流主辦的雙城論壇，在智慧城市建設方面的交流頗多。兩市對智慧科技、智慧醫療、智慧教育在數位經濟發展方面，都非常有興趣，為相關產業的合作交流打造了很好的平台，也創造出許多具體的成果，應在此基礎上與時俱進，規畫更多合作項目。譬如，台北在垃圾分類方面做得較好，兩地可在人工智慧上運用，如垃圾分類、智慧技術監督等方面進一步規畫合作空間。台灣在智慧醫療領域亦有許多應用成果，有助於開展遠程醫療、社區醫院聯動、老人居家護理等，大陸在這方面有不小的需求空間。

從全球的角度，智慧城市建設是大勢所趨。資通訊科技仍在不斷進步中，將帶動智慧城市建設的快速發展，但同時也將出現諸多亟待解決的問題。譬如缺乏頂層設計規畫、資訊孤島不關聯、資訊安全面臨多重威脅等問題。兩岸「春暖花開」後，民間交流可望更開放，兩岸相關專業組織應攜手共同建構智慧城市國際標準。無論技術如何進步，智慧城市的建設應以人為本，合理利用高科技和大數據，打造低碳生活方式。