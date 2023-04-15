中國大陸商務部宣布，將對台灣2455項產品啟動「貿易壁壘」調查，驚動台灣各界。原因眾說紛紜，但多數人都預測，台灣多年來享有的兩岸貿易紅利，即將因蔡政府的作為而消失殆盡。

這種疑慮並非無理，因為兩岸同為「世界貿易組織」（WTO）成員，理當服膺世貿「最惠國待遇」原則，必須對所有成員進行無歧視的公平貿易；但我方卻始終嚴禁2000多項大陸貨品出口來台，明目張膽地違反世貿規範。過去陸方基於政治考量，未將此議題提告於世貿組織，並不表示沒有問題；只因兩岸同文同種，同胞兄弟，兩岸關係也良性互動，加上陸方經濟仍對我有所依賴，故而忍讓至今。

然而，蔡政府執政以來，不僅不承認雙方皆屬一個中國的「九二共識」，更一路栽進美國主導下的西方圍堵中國戲碼，三天兩頭對陸方敵意對待，挑釁北京設下的兩岸政治紅線，徹頭徹尾地變成西方敵對勢力的馬前卒。兩度與美國眾議院議長裴洛西、麥卡錫的對戲，引來大陸兩次的圍台軍演，可謂玩火已極而燒身。且長期以來無視在對岸善意下，每年台灣對陸出口帶來的千億美元以上順差，以及十餘年前兩岸簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）中，對岸提供我方的貿易優惠。這些作為讓對岸必須翻出貿易工具箱，對這種不公平的貿易政策徹底檢討，並準備加以反制了。

政府官員只噴口水

經濟部長王美花在立院的質詢答覆說，經濟部對兩岸經貿按規定處理，願在不設前提下和中國磋商，主要看對方意願。行政院副院長鄭文燦則說，應透過雙邊或多邊協商處理，將貿易問題政治化或做政治操作對兩岸經貿不利。行政院發言人羅秉成也認為，有問題都可以坐下來談，不宜將貿易議題過度複雜化、工具化和政治化。這些回應，等於只會動嘴皮子而無能採取實際行動，因在目前兩岸關係如此惡劣之下，對岸已不與民進黨政府進行接觸，只會單邊處理調查；若我方未能掌握時機，迅速調整對陸方的貿易政策，則調查之後應該就會逕自提出反制作為。

大陸是距離台灣最近的貿易大國，依照「重力模型」貿易理論，雙方自然會產生大量的貿易關係；就像加拿大和墨西哥必須依賴美國，愛爾蘭和英國必須依賴歐盟。台灣經濟若要繼續發展，不可能繞過中國大陸如此巨大的經濟體，否則就要付出龐大的代價。但今天，台灣在兩岸貿易上長期單邊歧視對方，陸方因政治因素願意「讓利」台灣，不對我方歧視進行處理，但總有一個限度。如今，陸方和我方的經貿已從「互補」走向「競爭」，而且農產品單邊讓利的結果，獲利的中南部反而一直選出「抗中保台」、不承認自己是「中國人」的百里侯和立委，官方也一而再、再而三地自甘淪為西方圍堵中國的棋子，甚至甘願從事代理人戰爭。陸方認為這些善意不再具有意義，當然也是極自然的後果。

前總統馬英九近日訪問大陸，藉不同場合多次表達「一中各表」的「九二共識」，北京採取寬容默認的態度，顯然大陸可以接受台灣版的「九二共識」，不像民進黨所說的沒有空間。因此，若蔡政府願意回歸「九二共識」，讓彼此的官方互動得以恢復，雙方當然可以交流對話，邁向未來彼此都可接受的融合發展，貿易問題自然也容易解決。反之，若只會耍嘴皮子，自己不遵守WTO規範卻反扣對岸將貿易政治化的帽子，真的就要準備接受對岸未來隨時會啟動的貿易報復，而且範圍可能像回應美國川普政府高關稅那樣的同樣廣泛，這將會是台灣經濟的重大災難，蔡政府務必要思考清楚。

即刻開放大陸產品

一個立刻可以進行也可以表現我方善意的動作，是立即檢討這些禁止從陸方進口的清單，規畫即時或在最短時間內分批開放進口，並進行產銷調整，等同為CPTPP等貿易自由化提前做出準備。在兵凶戰危之外，面對大陸的不再讓利，是否還要為台灣帶來出口崩跌，就要看蔡政府是否有足夠的政治智慧了。