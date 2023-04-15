國民黨主席朱立倫已多次拋出「非綠聯盟」構想，企圖「藍白合」、「整合民眾黨」，以爭取2024選戰的勝利。會提出這個方向，顯然是已經體認到，儘管有2022地方選舉的勝果，國民黨欲雪前恥、重返執政，恐怕還是無法與實力雄厚，又掌控著國家機器的民進黨相抗衡，必也整合其他非綠政黨，才有可以具有勝算，相信這也是許多非綠選民的最大公約數。

但是，每次提出，都遭到最主要的民眾黨施予的軟硬不一的釘子，顯然不是如他所想望般的可以如此水到渠成。民眾黨與柯文哲內心的盤算如何？柯文哲強調的是「聯合政府」，而這個「聯合政府」，卻是「不排除」民進黨的，以此而論，柯文哲因其具有「左投左勝、右投右勝」的關鍵優勢，當然可以老神在在、待價而沽，坐等欲「整合」民眾黨勢力的其他政黨，提出具體而能夠讓民眾黨站穩未來發展根基的說帖了。

柯文哲近幾年來，雖與民進黨交惡，但他曾言自己是「墨綠」的，而且不可諱言地，當初就是因民進黨刻意的「禮讓」、「扶持」，才能當上台北市長的。政局變化，風雲倏忽、晴雨難定，未來「綠白合」的可能，誰也不敢保證不可能發生，而一旦情勢朝此方向變化，幾乎就可以斷定，未來4年到8年，一定還是民進黨的天下。

國民黨想要整合「非綠」，目前遭逢到許多難題，其中親民黨的宋楚瑜、新黨（無黨）的王建煊都已表態，決定投入總統大選，儘管宋、王的「插花」，明眼人都知道只有陪榜的性質，但是，只要他們合起來能夠拿到5%以上的選票，最終得利的還是民進黨，別忘了宋楚瑜當年雖是敬陪末座，卻還是拿到了60多萬票，而這極可能就影響到整個大選的結果。朱立倫如欲「整合」，恐怕宋、王兩位是必須先加以安撫的。

其次，就國民黨內部而言，目前的侯、郭之爭，已成定局，但是，在泛藍選民中，「非郭不投」、「非侯不投」、「非韓不投」，乃至絕對「不投某」的聲浪，仍然此起彼落，而且意志頗為堅定，如果朱立倫真想「整合」，恐怕要先思考如何「整合」這些各有高見，且相持不下的「異見」吧？眾所皆知，相對於民進黨的萬眾一心、同舟相濟，國民黨即便身在怒海狂濤中，所思所念仍在如何擯落他人、搶先登船，自家人各懷鬼胎，又如何能夠奢望團結致志？

對內姑且不說，情勢顯而易見，單憑國民黨及泛藍的實力，是絕難與民進黨相抗衡的，即便黨內山頭各自擺平、恐怕也未必能勝得過賴清德，唯一勝選的可能，當然就是朱立倫所倡議的「非綠聯盟」了，而「非綠」做重要的成員，無疑也就是民眾黨。我們不曉得柯文哲胸中定見如何，但縱觀近日以來柯文哲的言論，軟釘子、硬釘子齊施，朱立倫想要「整合」，恐怕也沒有那麼容易。

「藍白整合」的不易，原因多端，國民黨過去的包袱，當然會令人疑懼，國民黨如何以堅決的態度、嚴正的宣誓，強調如今的國民黨已經改頭換面，足以讓人耳目一新，當然是重要的關鍵，因為社會上仍充斥著國民黨與貪腐相聯為一的印象。但是，更重要的是，朱立倫三番五次提到的「整合」，究竟有無具體的方案、確切的目標，足以讓民眾黨相信這一「整合」是對柯文哲及民眾黨，也是大有前景的？

黨派整合，必須是互信且互利的，互信方面，新黨、親民黨都是前例，但最終的結果，這兩黨都被國民黨吸收、消化，如今只是名存實亡了，民眾黨已公開明說了他們對「併吞」的疑慮，國民黨如何「說服」民眾黨，這樣大魚吃小魚的現象，絕對不可能發生？至於互利，問題可能更複雜一些。

2024的大選，嚴格說來，對民眾黨也是生死存亡的一戰，但最重要的倒不是總統大位，而在於立委席次的增減。民眾黨目前僅有5席不分區立委，以柯文哲的號召力及民眾黨的民調看來，柯文哲定位在8〜10席的不分區，應是符合實情的，但更可能拓展的是目前依舊掛零，且藍綠兩黨極可能囊括的區域立委。

目前的區域立委，多數是綠營的天下，國民黨雖懷挾著2022勝選的餘威，磨拳擦掌、躍躍欲試，但是否足以撼動民進黨的根基，恐怕仍有不少疑慮，而民眾黨在兩黨夾殺之下，更是很難突破重圍。朱立倫欲整合藍白，除了總統大位外，區域立委更是重中之重，如何提出具體的方案，詳細剖析各區域的實力，挑選兩黨的菁英，與民進黨作一對一的對決？但是，這勢必牽涉到國民黨內有欲參選的人馬，以目前國民黨內連自己都擺不平的激烈競爭而言，其難度恐怕將是更高的了。

柯文哲倡議的「聯合政府」，儘管包容性猶待界定，但不失為一個可以慎重思考的方向。通常只有在無任何一個政黨能夠獲得過半數的席次下，才有「聯合政府」的可能，目前民進黨一黨獨大，藍白兩黨加起來都不足以與之抗衡，即便偶爾破格任用他黨人士，基本上也是點綴的瓶花而已，根本是起不了任何作用的。國民黨是第二大黨，對此必須要有回應，擘劃出未來五院各部會，甚至國營事業的董事長之類的可能「聯合」方式，才有可能真正的「整合」，如果只是放出風聲、口頭嘈嚷，那就真的如民眾黨所說的是在吃他們的豆腐了。

當然，如果藍白以這種方式合作，難免會引起「政治分贓」的批評，但眾所周知，「聯合政府」是必須在兩黨都互蒙其利下才有可能完成的，國民黨不能只取不予，「讓利」當是必要的考量，然則，如何在「讓利」之下，兩黨還能互蒙其利，這就有賴於兩黨的主事者智慧的決斷了。

三國分爭，曹魏獨強，吳、蜀唇齒相依，皮若不存，毛將無附，2024就是台灣的「赤壁之戰」，當時吳有周瑜，蜀有孔明，放眼當世，有無其人呢？

（作者為退休大學教授）

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