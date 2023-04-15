近期追劇排行榜熱門影集Netflix台劇《模仿犯》，劇中的罪犯都戴上面具犯案，超吸睛的劇情，讓觀眾看得欲罷不能。同樣的，民進黨主席賴清德近日獲得提名參選總統後，針對他所提出的談話，讓我們一一來解開他的台獨面具，釋開他真正的台獨遮掩與遁詞。

賴清德獲提名後的談話提到，台灣事實上已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題。這席話乍聽之下，好像喝水一樣，很快就入喉了。

然而，過去賴清德就說過，「台灣已經是一個主權獨立國家」，現在又加上「事實上」這個面具，拿掉主觀與強勢的台獨國家意識來詮釋，遮蓋了兩國論的掩飾與偽裝。事後，不探深淺的日本學者卻大加讚揚，實在是不知猶抱琵琶半遮面的真義，只知其一，不見其二。

賴清德在「事實上」之後接上「不必另行宣布獨立」，則是以障眼法的倒裝句，來強調台灣已經是國家了，所以才會說事實上不必再宣告獨立。

然而，「事實上」，去年就有民調指出，目前台灣民眾仍各自有一定的比例支持統一或獨立。這樣的數據差異，當然就會知道統獨的支持度差距何在。請問賴清德主席，台灣有沒有統獨問題，人民會不知道嗎？你知人知，誰不知？

蓋上面具的遁辭，終究難逃事實會說話的檢驗。當台獨面具拆開之後，流露而出的兩岸險境，請問誰負責？

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