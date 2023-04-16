2023年3月10日習近平連任第三次國家主席，20日出訪俄羅斯之後。美國在3月28日舉行一場盛大的民主峰會，這次會議號稱來自於全世界121國家的民主峰會，顯然是一場「民主與專制」對壘的劇碼，透過這次民主峰會，美國要全世界認同民主盟友共同抵抗俄羅斯、中國。

4月12日，民進黨召開中執會，正式提名副總統賴清德為民進黨2024總統參選人。賴清德強調，2024將是「民主與專制」的抉擇，他會在與蔡英文總統相同的民主道路下持續壯大台灣，台灣一定是民主世界的MVP。賴清德口中的，2024將是「民主與專制」的抉擇，其實就是配合美國劇本演出，因為美國拜登政府在全球各地投資親美政黨，在台灣，賴清德成為美國重點扶植對象。

美國拜登政府舉辦的民主峰會以反貪腐、防止威權主義、促進人權為關鍵主題，會議議程、具體成果與行動還必須考量、對接其他參與國家政策，共同保持同步的立場，才能發揮作用。所以看到，賴清德的2024將是「民主與專制」的抉擇，充滿了拜登政府民主對抗專制的影子。

美國要打造一個泛民主國家的新邊界及美國民主霸權領導地位之形象，第一次峰會邀請的國家有著民主條件與意識形態的限制，更是經過政治、經濟與安全利益的盤算。從意識型態來看，美國將民主、人權、自由視為一種普世價值。為了推廣民主，將條件限制放寬到，只要符合共同的戰略利益，就能加入美國的「民主俱樂部」。美國總統拜登表示，「這個平台不僅僅是為了高談闊論，而是要激發實際行動，必須不斷捍衛民主」。

烏克蘭總統澤倫斯基在會中呼籲各國提供更多武器，以協助對抗俄羅斯的入侵。澤倫斯基說，「民主的敵人，必須落敗」。

這次簽署民主峰會最終宣言，在此宣言中，與會國家譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並支持追究俄羅斯總統普丁的責任，儘管拜登賣力呼籲，但是受邀的國家之間存在嚴重分歧，只有73個國家認同簽署宣言。其中13國與會者不完全支持宣言，甚至有不同意見，例如贊比亞簽署了宣言，但保留意見。其他像是巴西拒絕簽署。顯然在這場民主峰會，各國對於解決烏俄戰爭，沒有共識。

捍衛民主靠戰爭？台灣是下一個替死鬼

拜登認為烏克蘭危機是民主國家與專制國家鬥爭的前線，美國藉由民主峰會試圖說服全世界反俄羅斯；反中國則需要新的「烏克蘭」，台灣可能成為下一個「替死鬼」。

2022年台灣地方選舉民進黨「抗中保台」牌，沒得到選民的認同，對此賴清德，也不得不投資和平，提出了「和平保台」一說。但是賴清德強調，「強國防」不是為了戰爭，不是要侵略也不是要佔領他國，主要是避免戰事發生，確保和平穩定發展。至於「保護和平」，和平符合世界各國利益，要獲得和平，除了必須增強國防力量，外界期待賴清德的和平論論述，本質還是「抗中保台」，背後還有澤倫斯基的影子。

誰都不喜歡戰爭，可惜的是，戰爭永遠伴隨和平，兩者一體兩面，這世界上，沒有絕對的和平，大家都是一邊想辦法和睦相處，一方面防範對方。即便在相對和平的北歐地區亦是如此，這些北歐國家不是沒有敵人，旁邊住了一個惡鄰居俄羅斯，這些國家一邊維持俄羅斯關係，一方面強化國防的量能、備戰，對國防的投資。純粹和平主義無法防止人性的黑暗面，放棄對軍事投資，等同於斷手斷腳，就像是日本自廢了武功，現在面對外部環境變遷，必須加碼投資軍事建設。

「民主與專制」，代表著正義與邪惡之爭。一場烏俄戰爭，聯合國、美國無法說服全世界團結抗俄，夾在美中兩強鬥爭中的台灣，就連老牌的民主國家法國總統馬克宏在關鍵時刻，拋出「棄台論」一說，舉世嘩然，連法國都能因為自己的國家利益犧牲他國，如何寄望聯合國或者全世界國家在台海衝突之中，共同確保台海安全？

賴清德說，「要攜手理念相同國家，形成和平共同體，維護印太及世界的和平，也促成和平保護台灣」。賴清德「和平保台」論，說到底是烏托邦還是現實？即便捍衛民主，必須靠戰爭，但是和平主義仍值得大家追求，因為人類生存的策略很多，除了戰爭，還有其他的生存策略，世界上很多戰爭都是因為政治領導人的決策，沒本事的政治人物才會去發動戰爭解決問題。在戰爭與和平的天平兩端，避免淪為替死鬼，尺度如何拿捏，考驗賴清德的智慧。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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