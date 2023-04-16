道光20～22年（公元1840～1842）第一次鴉片戰爭及咸豐6～10（公元1856～1860）第二次鴉片戰爭，這兩次戰爭的結果是，清廷大敗，賠了多少銀子及簽了多少不平等條約就不提也罷。人員死傷的對比是，第一次鴉片戰爭及第二次鴉片戰爭，清廷出動的軍隊皆20萬人以上，第一次英軍1.9萬人，第二次英法聯軍共2萬人，大約有數十次的大小交戰。

第一次鴉片戰爭清軍陣亡3000人，傷4000人，英軍陣亡69人，傷451人；第二次鴉片戰爭清軍傷亡21000餘人，英法聯軍陣亡159人，傷788人。清軍方面有巡撫被俘自殺，多位總兵、知縣戰死；英法軍戰死最高階的是一位英國中校，清朝還折損了一個半皇帝。真是牛車戰汽車，一句話：搞他不過。

這西風東漸，鴉片戰爭是西風東風互壓的表演高潮。洪秀全是欲借西風壓東風吧。但有許多平民百姓，站在生計的立場，看那股風吹得爽，就順著那股風走；和西方一句名言──你搞不過他們，就參加他們（If you can not beat them join them），不謀而合。

事實上自道光帝、咸豐帝起，清廷陸續起用漢人才俊，待同治帝接替咸豐時，漢人名臣曾國藩、左宗棠，李鴻章、張之洞等分別擔當重任，撐起了所謂「同治中興」以後的局面，使清朝危局，暫時轉危為安；這些名臣，通通來自鄉野，並非不食人間煙火，天生高高在上之徒，面對這3千年未有之變局，他們和皇族們一樣有匡救之情，「以夷制夷」的辦洋務大政，就是「你搞不過他們，就參加他們」的官方說法。但是大臣們的努力，在清廷朝野的反對者們的牽制反抗中，牛步進行。

以中國之大，地域環境之懸殊，教育程度之參差不等，譬如你要促進交通修建鐵路，反對者認為你破壞龍脈，不只反對修建，甚至要把建好的鐵路挖掉；開挖礦產，也面臨同樣的問題。西方的傳教士來傳教，如早期的利馬竇來華，士大夫們還表示接納，明朝神宗萬曆皇帝也容許他居住北京，不久就有約200位教徒。

清朝以後，傳教士更多了，日子久了，信眾也更多了，和官府或平民百姓之間的隔閡和爭執，在所難免，於是全國各地，不時發生傳教士被殺的事件。最後演變為義和團，興起「扶清滅洋」運動，鐵娘子慈禧太后憋了幾十年的悶氣，當然要舒發一下，就下令對所有夷人宣戰，而引來公元1900年八國聯軍之禍。

但平民百姓，對「你搞不過他們，就參加他們」的腳步，較之官府和其他反對者，一直默默走在前面，本文特別舉出幾位當年的平民百姓，試述說他們在紛亂沉重的時局中，如何跨動他們同樣艱困的腳步，自強不息，奮勇向前，由這些先賢們的生活點滴，或可看見華夏中國自鴉片戰爭後，如何由牛車向汽車蛻變的概要步伐，最後會冒出來個孫中山先生。

清廷在鴉片戰爭後，在諸名臣的改革方案中，最先是辦洋務，廢科舉兩項。辦洋務的重點偏向硬體建設，廢科舉則較偏向於教育；而教育才是國家的根本大計。最先到外國留學追求新知的，不是官派的留學生，而是民間的平民百姓。

前文提到，曾負責修編《勸世良言》的那位英國傳教士馬禮遜，馬禮遜在公元1834年逝於澳門，逝後不久，他的故舊朋友，在公元1837年於澳門正式辦了一間馬禮遜紀念學校，或為了傳教上及貿易上的便利，專招收較窮困家庭的幼年子弟入學，學生人數僅約5、6位。

這學校辦了幾年，因林則徐在公元1839（道光19）年「虎門銷煙」事而停辦。到公元1840（道光20）年鴉片戰爭發生，英軍戰勝，依中英雙方都不願承認的《穿鼻草約》，在公元1841（道光21）年元月26日，英國派兵登陸香港，把香港視為屬地，先占了再說，並分售土地，准移民居留。馬禮遜紀念學校乃於公元1842（道光22）年由澳門移往香港，其中有容閎等約5、6位中國學生，繼續前往就讀。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】