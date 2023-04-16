法國總統馬克宏最近不管在內政或外交上，都展現強大的「自主性」，也引起海內外強烈的反應。在內政上，他執意推動退休金改革，面對迄未止歇的罷工抗爭，仍堅持完成幾位前任總統無法克盡的目標。在外交上，他於4月6日到8日前往中國進行國是訪問，獲得裡子與面子兼具的成果，不過他一番「歐洲別捲入台海問題」的論述，則在歐美盟友間掀起論戰。有人讚他擇善固執，有人批他膽大妄為，無論褒貶，馬克宏的改革作為，對於法國國家走向和歷史定位，都有重要的意義。

就一年的短期而言，退休金改革方向正確，但無法立竿見影。從在野政黨在國民議會的倒閣杯葛，以及最近幾個月、十多輪的全國罷工，足以彰顯反對將退休年齡從62歲延後到64歲退休金法案，有三分之二的法國民眾反對，從而在政治上造成的沈重壓力。但馬克宏仍動用憲法條文賦予總統的特殊權力，在3月中繞過國會表決，強行通過這項改革計畫，並挺過國會針對他發動的不信任投票。

就四年的中長期而言，歷史定位，破釜沈舟，在此一舉。他就任以來，從黃背心運動、新冠疫情，到去年俄烏戰爭引爆的能源通膨，法國經濟與社會情勢益趨嚴峻，而在今時今日推動退休金法案的通過，不僅凸顯馬克宏強烈的個人意志，而意在言外的則是，做為本世紀迄今唯一連任成功的總統，希望透過制度的改變，著眼於化解未來十年或更長久的財政困局，尋求更合理的資源配置，以追求其在歷史上的定位。

法國退休金制度幾經變革，1945年二次戰後65歲領取全額退休金的規定，在1981年被社會黨的密特朗總統降低到60歲。歷經1990和2000年代，歷任法國總統，不分政黨的意識型態，每每為了調整退休金制度，都付出沈重的政治代價。從右派聯盟的席哈克（1995年到2007年）開始，和同屬右派、現為共和黨的薩科奇（2007年到2012年），再到社會黨的歐蘭德（2012年到2017年），為了要將退休年齡從60歲提高到62歲，甚至今年再從62歲提高到64歲，歷次改革都經歷了艱巨的政治、經濟與社會折衝。

目前6,600萬人口的法國，65歲以上老人占總人口比例，2020年是20.7％，低於同年德國的22％與義大利的23.5％。問題在於，目前歐盟前四大經濟體─德國和義大利的法定退休年齡都是67歲，西班牙也要在2027年，從目前的66歲提高到67歲；法國從62歲提高到64歲，其實尚未看齊歐盟的主流國家。尤其重要的是，因為良好的社會福利和退休制度，法國民眾的平均餘命已比1980年代增長10歲；2000年是2.1個勞工養一位老人，20年後的2020年，則是1.7個勞工養一位老人，由此可見，退休金制度改革的必要性和迫切性。

除了退休金改革導致的街頭風暴，短期內難以平息，在另一方面，降低通膨已經不容易，馬克宏政府又必須解決暖冬開春之後的缺水問題。法國無法自外於歐洲大陸的氣候變遷效應。今年歐洲的暖冬，固然可以化解供應暖氣和能源通膨的壓力，卻形成新的缺水危機。依據歐盟所屬氣象機構的數據則顯示，2022年的夏季是有正式紀錄以來，第二酷熱年份，而今年剛結束的冬季，則是第二溫暖的冬天。也因此，法國和義大利北方的阿爾卑斯山和西班牙的庇里牛斯山，都因為乾燥的冬天和史上新低的降雨量，融化的積雪低於歷史同期的水準，土壤濕度的降低和河川流量的減少，都不利於民生和農業灌溉的用水。

儘管馬克宏在出訪北京之前，就已訪視法國、也是西歐最大的淡水水庫，並在3月底宣布新的節水措施。但缺水問題能否解決，除了盡人事，還要看老天幫不幫忙。

在新冠疫情近尾聲，俄烏戰爭持續中，此刻並不是一個推動退休金改革的好時機。然而，「生之者寡，食之者眾」，在全球少子化和老齡化的大勢下，提高領取全額退休金的年齡門檻，是各國領導人難以迴避的政治挑戰。面對全國大罷工對經濟造成重創，如何讓人民回到工作崗位，重新啟動經濟，將是馬克宏走完改革最後一哩路的最大挑戰。