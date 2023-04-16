以韓國設立國內財團賠償原徵用工與日本停止對韓半導體材料的事實禁運為交換，以韓國尹錫悅總統3月16日對日本的國事訪問為標誌，日韓兩國確認了以美國為中心的東亞三國同盟，以強化對中國的圍堵。

但是，日韓同盟是建立在很脆弱的地緣政治基礎上的。兩國還沒有實現歷史和解。沒有歷史和解就不可能有國民之間的相互信任，也就不可能有真正牢固的同盟。當年的日本帝國主義給中國、朝鮮和東南亞的很多國家帶來了深重災難。怎樣實現日本與受害國之間的歷史和解，達成國民之間的相互信任，依然是一個尚完成的過程。

我經常用一個例子來說明什麼叫「歷史和解」。有一個男人，強姦了一個女人。這個女人因此懷孕生子。那個孩子長大以後很有出息。強姦犯與被強姦的女人再一次相見的對話決定了兩人之間是否和解。

對話A：

男：真對不起，是我錯了。

女：算了，過了那麼多年，孩子也長大了。咱們向前看吧。

對話B：

男：你看，要不是我當年強姦你，你就不會有這麼出息的孩子。

女：呸。我恨你一輩子。

對話A意味著和解；對話B則相反，即使雙方出於某種原因暫時握手言和。日韓之間、中日之間的現狀是B，而美日之間、日台之間則是A。德國與周邊國家之所以實現歷史和解，不僅僅在於德國總理勃蘭特在波蘭紀念碑前的下跪，更在於不濫用言論自由權，立法禁止為納粹翻案，並落實於國民教育。反觀日本，不但為侵略翻案的靖國神社「遊就館」史觀堂而皇之，淡化（日本）害人責任、強化（被美國轟炸的）被害記憶的歷史認識更是大行其道。中國、韓國怎麼可能與這樣的日本實現歷史和解？

沒有歷史和解的日韓同盟是很脆弱的。第一，尹政權之所以現在與日本和解，既可能是出於美國的壓力，也可能出於振興國內半導體產業的需要。一旦外部條件發生變化，尹政權本身也可能會改變主意。第二，韓國的下一次大選如果換上了與尹對立的陣營，那麼其對日政策自然會隨之改弦更張。最核心的是，日韓之間國民的相互不信根深蒂固，日韓同盟缺乏國民共識。（作者為東京經濟大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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