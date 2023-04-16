「蔡麥會是挑釁」、「盟友不意味著附庸」、「歐洲需避免舉捲入中美在台灣問題上的對抗」……馬克宏在台灣問題上的表態，迅速吸引了國際社會的目光，按讚按踩的都有，歐洲內部的分歧更因此而進一步表面化。

台灣對此很不爽，直接說人家卑躬屈膝，為了爭取訂單而「賣台」，一陣拳打腳踢，各種譏刺揶揄。然而，站在法國立場與世界多極化的趨勢，憑什麼馬克宏不能呼籲歐洲自主？

說到底，許多台灣菁英還眷戀在單極世界的舊秩序裡，巴望著美國繼續統治世界，這樣做為小弟才安心，因此看到有歐洲小弟想背離大西洋主義自立門戶，氣不打一處來，趕緊把美國那些老教條拿出來訓斥馬克宏。

凡事都有兩面性或多面性，若將自己的視野限制於局部，會看不到問題的本質，也會錯估發展趨勢。

只從局部看，其中一個面向是，馬克宏成為西方團結的破口，應該按踩；另一個面向是，馬克宏呼籲歐洲應在多極世界架構裡提早布局，應該按讚。總結這兩個面向，問題的本質是，美國國力下降，因此支配歐洲的力量正在減弱；發展趨勢是，歐洲遲早得放棄對美國的依賴。

毫無疑問，俄烏衝突就是大西洋主義的喪鐘，這場戰爭雖在初期促成了西方團結，卻因戰事拖沓，並無法單靠代理人烏克蘭致勝，致使這份團結從內部開始分崩離析，朝向泡沫化發展。

世所公認，歐洲是這場衝突的最大受害者，美國則是促戰者與收割者，華盛頓不但沒有協助歐洲擺脫困境，反而加速消耗歐洲實力，除了能源賣得比俄羅斯貴，還以「重建美國」的保護主義大肆收編歐洲企業與資本，諸如此類的收割行為，罄竹難書。

既然無法指望美國相救，除了找北京要訂單，要生意做，世上還有哪個國家能救歐洲？是誰讓馬克宏與其他西歐國家不得不對中國「卑躬屈膝」，怪俄羅斯嗎？北約與美國不敢出兵擊潰俄羅斯，就只能怪自己愚蠢奢望透過制裁就能達標。

向北京討好處，就必然碰到台灣問題，既想賺人民幣，又想打台灣牌，是另一種愚行，而且根本行不通。

許多台灣菁英幻想「台灣問題國際化」是最佳自保之道，但戳破這種幻想的事例並不在少數，而且會愈來愈多。馬克宏當然不是孤例，前面還有德國蕭茲，連五眼之一的澳洲都乖乖回到一中政策。

至於說到「腰桿挺直」的馮德萊恩，不久前，台灣以晶片為籌碼想與歐盟簽署投資協議，就硬生生被打了回票，其主要理由就是不想搞壞與北京的關係，馮德萊恩做為歐盟執委會主席會不知情？腰桿挺直地跪著嗎？

說穿了，歐洲若打台灣牌，目的都是為了向北京討好處，甚至連美國往往都是如此。為此，大陸民情沸騰，逼得習近平必須在新的任期徹底杜絕此一歪風，這才使得近來絡繹不絕的訪華團，識相的就不提台灣，提到台灣就得提一中，不識相的如馮德萊恩，就會被習當面修理。

歐洲，美國，俄烏，中國大陸與台灣，以下讓我們將這五角關係的邏輯理順，你就知道歐美有多矛盾。

美國想對抗中國，卻拉著歐洲一起陷入俄烏衝突泥淖，致使資源無法集中輸往「印太地區」，連台灣購買的武器都交不出貨。因此，邏輯上，美國應盡早結束烏克蘭問題，但卻無法罷手，讓歐洲盟友持續失血，而且還落井下石，收割盟友的經濟資源。

歐洲主要國家為了止血，只能尋求北京的協助，調停俄烏，並給予經濟支援。北京藉此鼓勵歐洲自主以「分化」歐美，並阻卻台灣問題國際化的趨勢，所以有求於人的歐洲只能買單。

換言之，歐美若持續在俄烏衝突裡自我消耗，就根本對抗不了中國，更別說顧及台灣，所以戰爭繼續，是中國贏；反過來看，設使西方沒在戰場上重創俄羅斯就不得不尋求止戰，那還是中國贏，因為傷害已經造成，歐洲，甚至美國都已無實力與中國硬幹。

是戰是和都是中國贏，而北京只需要將自己的經濟搞好，在西方衰退的環境裡，就立於不敗之地。

西方只要不敢出兵烏克蘭，在戰場上擊潰俄羅斯的可能性就趨近於零，因為與俄方背靠背的是中國，而其他非西方國家也都無意介入衝突，甚至有些國家還暗助俄羅斯，如印度，與中東國家。

馬克宏難道會看不清此一形勢？事實上，西歐主要國家領袖都心知現狀於己不利，只是法國小馬年輕力壯，又是聯合國安理會成員，有膽公開主張獨立自主而已。

相較之下，遙遠的台灣對西歐大國而言，可割可棄，歐洲得先解決現下的火燒屁股。

美國共和黨議員恫嚇馬克宏，揚言讓歐洲自己處理烏克蘭問題，這話表面上顯得慓悍，但事實上共和黨內部不願再為烏克蘭開支票的聲量也在放大中。重點在於，在歐洲領袖的評估裡，下了重本搞破壞的美國，在停戰後會出資重建烏克蘭嗎？

念及此，大家馬上會想到阿富汗，爛攤子絕不會是美國在收拾。結果頭還是轉向「基建狂魔」中國。

這就是整齣戲的高潮了，北京是局外人，本來就沒義務重建烏克蘭，若美國不擦屁股，又缺乏中國加入重建行列，那歐洲只會更慘。更有意思的可能是，在重建烏克蘭的隊伍裡，有中國才可能會有俄羅斯，以分擔歐方的壓力。這就是為何歐洲大國必須向北京低頭的主因。

算盤還是歐洲富國打得精，那些為美前驅的東歐窮國，眼中只有美鈔，哪裡算得到這一步？

以上就是目前的整體局面，現實是什麼，清晰可見，部分台灣菁英們不要裝瘋賣傻，不必片面地，情緒式地，不現實地看待馬克宏對台灣問題的表態，歐洲必須尋求中國幫助，台灣幫不上忙，就別把自己當寶。

想將台灣問題國際化，不但不是自保之道，反催促北京加速解決「台灣問題國際化」的問題。一年之內，美國眾議長兩次表演「挺台」，引來兩次「圍台軍演」，台灣各種固有屏障快速消失，國際社會給出的反應卻是兩次的沈默，答案還不夠清楚嗎？

因此，說馬克宏「賣台」，不如說台灣「賣傻」。（作者為自由撰稿者）

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