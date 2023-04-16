菲律賓跟美國舉行2+2肩並肩聯合軍演。菲律賓說是為了反侵略。又再次提起當年，跟美國一起搞的醜聞式「南海仲裁案」。生怕世人不知道，這次軍演，針對的就是中國。參與的，還有澳大利亞跟日本。簡直是美國馬仔聯歡。

但是，菲律賓失憶了。歷史上，侵略菲律賓的，就是西班牙、美國跟日本。菲律賓整個國家，當過西班牙跟美國的殖民地。而日本在二戰期間，還在菲律賓幹出「馬尼拉大屠殺」這件事。所以，菲律賓跟侵略者軍演說要「反侵略」。搞笑不？

到今天，菲律賓還是無法脫離美國的「類殖民地」身分。加上新提供的4個軍事基地，已經有9個軍事基地，提供給美軍使用。看起來，菲律賓患有典型的斯德哥爾摩症候群。這是曾為殖民地很容易患上的，對殖民帝國的搖尾乞憐配合，與對自己的自輕自賤。

菲律賓對中國的敵意，其實是一種人為操作的結果。菲律賓在歷經西班牙跟美國的侵略殖民之後，沒有辦法走上自強自立的路。國內經濟兩極分化，土地與資本被國內集團控制。貧富差距驚人，治安敗壞，綁架是日常。恐怖分子與武裝叛軍橫行。

幾十年來，許多菲律賓人只有出國打工，做外勞，才能賺高薪。2021年這些離鄉背井的菲律賓人，就賺了314億美元的外匯回來，占了菲律賓10%GDP。

而菲律賓越是依賴美國，政經頑疾就越是無解。因為美式選票制度，跟美式資本集團，正是菲律賓地獄般分裂的根源。

中國強了幾千年。歷史明確紀錄，早就跟菲律賓有各種交集與往來。許多華人渡海，在菲律賓生活。可以說，菲律賓人的華裔血脈，比比皆是。但是，中國從來沒有侵略過菲律賓。

明朝時，蘇祿東王還帶著親屬進京，晉見明成祖。歸程時病故，葬在了山東德州。我去德州時，還看到蘇祿東王的墓。

西班牙侵略菲律賓後，認為華人太聰明難以控制，對華人大屠殺。許多華人，只能隱藏華人身分，更改為當地土著的姓氏，以避殺身之禍。

菲律賓現在跟大陸爭奪的島嶼「黃巖島」，在中沙群島中。在歷史上，黃巖島，從來沒有被菲律賓納入領土範圍。菲律賓拿來作為領土證明的所謂證據，都是西班牙殖民時期，傳教士自己私畫的私人地圖鬼畫符。

所以，我閒來無事，自己畫一張圖，說你菲律賓事我中國領土，這樣就是你菲律賓屬於我中國的證據？可以嗎？而且，地理上還跟菲律賓群島，隔著極深的馬尼拉海溝呢。

而中國從元朝開始，就已經把黃巖島列為領土。1935年，中華民國正式把黃巖島列入版圖，稱之為「南石」。

1947年，中華民國內政部正式編製出版「南海諸島位置圖」，稱之為「民主礁」，畫在11段線內。世界各國都沒有異議。

在1950年代，中華民國對民主礁（黃巖島）實質控制。美國海軍在1956年到1958年派人到民主礁勘查時，都需要事前向中華民國申請。這些證據，都是官方證據。後來台灣軍隊無力管「民主礁」。菲律賓就堂而皇之，奪了。直到大陸國勢強大，終於可以掌控，名字也改成黃巖島。

但好笑的是，台灣面對菲律賓無理的爭奪領土黃巖島，竟然還幫菲律賓，嗆聲自己。可以說，是卑賤到了骨子裡。

菲律賓還跟美國猥瑣勾結，在2016年搞出一個南海仲裁案。整個仲裁案，其實就是美國帝國主義，帶著前殖民地菲律賓，對中國的非法掠奪。

仲裁，是要雙方同意才能仲裁的。結果，在中國海峽兩岸都反對的情況下，由5個美國控制的的仲裁員，做出無恥的仲裁。

一、說中國歷史上的九段線無效。要知道，仲裁必須雙方同意，而領土是不能仲裁的。你能夠在我反對下，在我缺席下，單方面決定我的領土，不是我的領土。這樣，還要國際法幹嗎？

二、說台灣實際控制的太平島不是島。這個搞笑程度，超出天際。什麼是島，有清楚界定：第一，有淡水。第二，可以自給自足。太平島有0.51平方公里大，島上有淡水，有椰子樹，可以養雞。這樣不叫做島，什麼叫做島？

蔡英文當局，當時在民意炸鍋下，還小聲反對了狗屎仲裁案。2023年的現在，面對菲律賓跟美國，一再提非法的仲裁案。屁都不敢放了。

就在菲律賓軍演前一周。但，長榮長鵬輪貨輪，4月6日在馬尼拉港外，慘遭菲律賓海盜劫持。嚇人的是兩點。第一、海盜出現的地點，是馬尼拉港外。可見菲律賓治安敗壞到什麼地步。第二、雖然長榮掛的是巴拿馬旗，但長榮是台灣上市公司，船上也有台灣船員。而台灣當局，裝聾作啞。不敢向菲律賓施壓。忙著稱讚菲律賓跟美國軍演。嗚呼哀哉，菲律賓。嗚呼哀哉，台灣。（作者為作家）

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