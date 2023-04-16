去年九合一選舉，國民黨攻城掠地大有斬獲，除了重拾人民信心，也息滅了民進黨驕傲蠻橫的氣焰；雖是如此，綠營在地方上仍有不少的支持擁護者，台北市議員王世堅狂拿2萬9796票再度連任成功，狹著高人氣指標，打鐵趁熱宣布參選黨內立委初選，並提出「若是落敗就會力挺獲勝的人，並拒絕被徵召」。

民進黨黨內大團結的戲碼，讓對手藍營還在苦惱的「心肺（芯費）大戰」雙邊支持者，不免被比較抨擊一番。但綠營的好氣氛才維持了幾天，近日網路就頻傳抹黑王世堅涉入弊案及與黑道過從甚密的內容，讓原本老神在在的王世堅從默默偷笑，變成收回參選前的大公無私，直接嗆聲要跟魔鬼對抗到底，並直指網軍側翼就是現任立委何志偉所指使，茶壺內的風暴儼然已經炸鍋。

民進黨自家人殺得血流成河，為其他政黨的候選人立了一個明鏡，回首2020年總統大選，蔡英文與賴清德初選的明爭暗鬥亦是刀刀見骨，但落敗者終究放下仇恨充當副手且全力輔選，才得以周全民進黨的連任之路。遵守黨內初選機制，不僅顯現公平競爭的民主意涵，亦凸顯團結合作的重要性，與其說民進黨是最會選舉的機器，倒不如問問現在準備參選的各候選人，願不願意相忍為黨，以大局為重呢？

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