台灣這兩年生不如死，出生的人口低於死亡人口，生育率幾乎是世界第一低，直到本世紀中，台灣的人口將由現在的2300萬人，降為1500萬人，嚇人一跳，政府將這種現象定位為是「國安問題」。

亞洲鄰國日本總人口將由1.2億降為0.8億人，韓國將由現在的8000萬人降為5000萬人，中國大陸由現在的14億人降為10億人，減少4億人，世界其他國家亦多有此現象。

人口大幅下跌

這些數字，看上去令人驚惶，尤其在強調其負面效果時，稱是國安問題，似亦不為過。說起來有點慚愧，我和妻子蘇老師結婚58年，沒有孩子，是無子西瓜。台灣現在大約每5對夫妻，有1對無子，現在加上能生卻不生或不結婚，無子比例更高，這樣下去怎麼辦呢？

但是大家有沒有想過，如果人口一直增加，到地球不勝負荷時，那又該怎麼辦呢？是不是又成了另一種國安問題呢？

世界人口在1950年時僅25億人，2022年已增加到80億人口。中國大陸抗戰時人口4億人，現在增到14億人，還在憂慮少子化，要鼓勵生育。1945年光復初期，台灣人口609萬人，現達2300萬人，還不夠多，還在憂慮少子化，要鼓勵生育嗎？

各國推動優生

一個國家人口究竟要多少，才沒有國安問題。我在擔任財政部長時，政府憂慮人口成長太快，鼓勵節育。當時口號是兩個孩子恰恰好，生兒生女都一樣。政府除大力推廣節育，教育人民避孕之道，並免費供應避孕品。

當時我們還學新加坡例子，在租稅政策上配合節育，孩子超過兩人時，綜合所得稅扶養親屬寬減額就會減少。新加坡還規定夫妻都是大學畢業的，不受限制，否則免稅額就減少，這是兼顧優生政策。因為學歷高的少生育，學歷低的反而生養眾多。

中國大陸是世界上人口最多的國家，達14億人。為限制人口增加，政府曾嚴格實施一胎制，嬌生慣養，以致家家都有一個小皇帝，受到極好的照顧，當然也產生許多問題。這幾年發現少子化，非但放棄一胎政策，且開始鼓勵生育，真是此一時，彼一時也。

養兒防老？

生兒育女就一般人來說，像我們這些無子西瓜，年老體衰時，無人奉養，悽慘畫面不難想像，因為養兒防老嗎？沒有養兒怎能防老呢？那麼養兒就能防老嗎？恐怕有越來越多的人，不再存此幻想，把生養所費存起來，老時，找間高檔的安養院一住，快樂似神仙。

我和妻子蘇老師及友人創辦了6個慈善基金會，其中二個：「無子西瓜基金會」及「天使居長照財團法人」是專門服務老人的。所以對老人老年問題瞭解、接觸較多。

最近社會局交給我們一個可憐又令人傷心的個案。有位80歲老婦人，體衰多病，似乎餘日不多的樣子。她有10個孩子，也可以說是兒孫滿堂，但沒有一個願意來奉養這位老母親。這真是：「一個母親可養10個孩子，但10個孩子無法奉養一個母親」，世界上最美的童話「你陪我長大，我陪你變老」這只是童話，在現實生活裡，已難得一見。

為自己晚年打算

孝順子女固然很多，但令人傷心的兒女，可能更多。所以在談少子化問題時，我不太強調用養兒防老去鼓勵大家生養眾多。因為事實常不是那樣。有位70多歲的老太太，跟我哭訴，他們夫妻拚命工作，經營一小企業，賺了一點錢。先生過世後，她將房產及存款都分給了3個孩子。心想孩子們一定會感恩照顧她，她可以安享兒孫圍繞快樂幸福的日子。

但事實完全相反，非但不能享受兒孫圍繞之福，而且孩子們看到她時，好像看到鬼一樣，常大呼小叫。老太太一把眼淚，一把鼻涕的向我哭訴。這樣的老人，不是只有這位老婦人。在談少子化問題時，大家要多留心呀！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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