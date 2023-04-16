美國佛羅里達州州長德桑提斯，是共和黨籍的州長，在去年大幅度贏得州長連任，而且帶動共和黨，在佛州國會議員和州議員大勝。

德桑提斯年紀輕、學歷佳、長相帥，一時之間參選美國總統的聲勢很強，共和黨總統初選民調也勝過川普，大有下任美國總統的架勢。

但卻在不到三個月的時間，德桑提斯的民調支持度一路下滑，大幅輸給了川普，看樣子已無緣2024的共和黨提名。

德桑提斯的聲勢下滑，固然有許多客觀環境因素的變化，但最重要的原因還是，他個人對許多關鍵問題模擬兩可的態度，造成美國選民認定，他還不夠格擔任美國總統。這種人設印象一形成，民調支持度就兵敗如山倒。

德桑提斯以為他可以像選州長一樣，繼續嘮叨選民的日常生活瑣事，他很失算的是，對美國國家大事採取迴避的態度，不敢講yes or no，可能他自以爲如此可以爭取中間選民，有利於在初選時勝出。

相反的川普二話不說，直接了當的嗆拜登，「老子當總統就立刻終結俄烏戰爭」，美國選民認為當總統，就是要有這種當總統的guts，川普的民調令人意外的一路攀升，德桑提斯相對的一路下滑。

德桑提斯的失算，就是自以爲用選州長大勝的方法，就可以選美國總統，這顯然是大大的失算。（作者為前立委）

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