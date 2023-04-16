受到地緣政治的影響，臺灣位處美中對抗的風口浪尖，如何在美中臺三邊關係取得平衡是國政重點，也是爭取總統大位無可避免的挑戰。

過去馬英九在任總統時，使用「親美、和陸、友日」的外交政策，並利用「九二共識」創造兩岸間的政治模糊空間。在臺海雙方取得互信基礎的前提下，達成擱置政治爭議，開啟兩岸交流互動的契機。然而，蔡英文上任後對於「九二共識」的歷史意涵與論述價值全盤否定，也無法建立與對岸和平對話的溝通管道，以至於兩岸關係一去不返，更讓兩岸人民陷入緊張對立的氣氛。

臺海安全與兩岸關係密不可分

根據啟思民本基金會近日的民調資料可知，有50.3%民眾認為臺灣應該與美中保持等距，其中61.0%民眾同意臺灣是「美中角力」的棋子。此外，網路媒體《菱傳媒》於同日所發布的民調內容，也顯示有65.2%民眾認為兩岸間可能會發生戰爭，尤其介於18歲到29 歲的年輕人，更有高達75.7%認為兩岸會發生戰爭。依照上述兩份網路民調內容所提供的資訊，可知兩岸間劍拔弩張的氣氛已讓國內民眾對於兩岸關係愈趨悲觀，更顯見兩岸應透過政治架構進行對話、互動，在兩岸對峙與美中對抗下維持臺海和平。

九二共識與一個中國的盲點誤區

「九二共識」曾是處理兩岸關係的解方，「一中各表」更是擱置政治僵局的妥協方案。然而，過往有心人士曾灌輸「九二共識」等於「一國兩制」的迷湯，加上兩岸對峙氛圍下陸方的強硬立場，更加深臺灣人民對於「九二共識」的誤解，甚至出現接受「九二共識」等於認同中共統一臺灣的論述內容，完全將「九二共識」的重要價值摧毀殆盡。

曾經讓兩岸開啟和平交流的「九二共識，一中各表」卻因「一個中國原則」在臺灣內部出現歧見，「一中原則」對於臺灣的主體性出現論述盲點與認知誤區，加上政治語言的加油添醋，導致原先擱置爭議的論述工具遭到唾棄，也讓兩岸和平互動的交流平台遭到荒廢。

習近平在上月初第14屆全國人民代表大會曾宣稱：「將堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展。」陸方為鞏固對內領導權威，對內堅持「一個中國是中華人民共和國」的立場可以理解，但這樣的論述與臺灣對於「九二共識」及「一中原則」的立場價值並不衝突。

在「一個中國，各自表述」的框架下，陸方宣稱一個中國就是中華人民共和國的立場，與臺灣堅持中華民國的價值其實並無二致，都是兩岸雙方堅守對內價值，並達到「求同存異」的具體展現。畢竟各自表述、擱置爭議就是九二共識的核心精神。絕非臺灣支持「九二共識」就等於支持中華人民共和國，假若如此，那陸方接受「九二共識」也代表陸方同樣支持中華民國。

符合中華民國主體性的兩岸論述

欲提出符合中華民國主體性的兩岸論述，作為國內前兩大政黨，國、民兩黨本應責無旁貸的提出具體作為。但民進黨卻無法提出強而有用的兩岸論述，只能不斷抨擊「九二共識」，卻始終沒有突破進展。國民黨內則是自馬英九請辭主席後，始終提不出足以代表中華民國的論述內容，甚至被抹黑成「中共同路人」，以至於掉入「塔斯佗陷阱(Tacitus Trap)」。

國民黨2020年總統大選大敗後，黨內將敗責歸咎於「九二共識」，時任黨主席江啟臣補選上任後，國民黨啟動改革委員會，其中兩岸論述小組在經過溝通討論後，提出「堅持中華民國主權」、「保障自由民主人權」、「維護臺灣安全優先」、「創造雙贏共享繁榮」等四大支柱，更強調「沒有中華民國就沒有九二共識」的立場，江啟臣也在隨後爭取主席連任時提出以「基於中華民國憲法的九二共識論述」，強化中華民國價值的主體性。儘管江啟臣當時並未連任成功，但「憲法九二」的論述提出仍具有實際貢獻，某種程度上也解決了「九二共識」在爭取臺灣內部認同的困境。地緣政治下無可避免的挑戰

根據啟思民本基金會的民調，臺灣有62.3%的民眾認為兩岸交流對臺灣安全才有保障，其中有48.8%同意以「九二共識」作為兩岸交流對話的基礎，更有53.4%的民眾同意以「基於《中華民國憲法》的九二共識」作為兩岸交流對話的基礎，足以顯見臺灣主流民意的脈動方向。

無論是「九二共識」或「憲法九二」，都是為了確保兩岸的交流與臺海和平。依照《中華民國憲法》中的增修條文與《兩岸人民關係條例》，中華民國的主權範圍包含臺灣地區與大陸地區，堅持中華民國的論述方向，是民進黨政權在完全執政後也不敢任意更改的最高準則，更何況民進黨在完全執政後也不敢修憲或修正「兩岸人民關係條例」，因為背後蘊含兩岸和平談話的空間，這也是過去兩岸開始互動的基礎。

臺灣地理位置敏感關鍵，外交、兩岸政策必須靈活多變，尤其國民黨曾開創美中臺三邊關係良性互動的榮景，不該讓兩岸論述成為國民黨選舉的「阿基里斯腱」。現今藍營總統候選人以侯友宜、郭台銘、盧秀燕的呼聲最高，無論最終由誰出線，兩岸論述對於臺海情勢佔有重要角色，意欲挑戰總統大位的候選人也會被放大檢視對兩岸問題的論述方向，或可依「憲法九二」的論述架構思考，提出具有中華民國主體價值的論述，並展現具有維持現狀的能力，才能爭取臺灣內部認同。

如何在確保中華民國主體性的前提下，堅持尊嚴對等的互動原則，是臺灣人民與國際社會的關注焦點。藍綠兩黨誰能掌握話語權，誰就能奪下兩岸問題論述戰的灘頭堡。（作者為國會助理、政治幕僚）

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