大陸商務部無預警公告，將對台灣限制大陸進口之2455項商品啟動貿易壁壘調查。突如其來的舉動，由於品項多、範圍廣，不僅相關業者人心惶惶，也引起各部會高度重視。經濟部長王美花在立院備詢時表示，願意在不設前提下，與陸方共同磋商協調，希冀可以降低此事件對台灣經濟、產業及廠商的衝擊。而農委會也公開回應，兩岸皆為WTO成員，雙方農畜產品貿易若有任何爭議，或許可先由雙邊管道進行協商討論。

嚴重影響台灣經濟

從相關部會發言可以看出，民進黨政府即使再怎麼反中、抗中，也深知兩岸經貿關係盤根錯節，對台灣經濟影響重大，因而不敢輕易反制，而希望以溝通方式降低衝擊。只是，在缺乏互信基礎下，陸方不見得買帳。而且，這起調查，是由大陸民間商會正式提交申請，大陸官方必須走完流程，不能說停就停。

這不免令人擔心，國際經濟環境愈加嚴峻，大陸又對台啟動貿易壁壘調查，恐怕會對台灣經濟造成更壞的影響。依據財政部統計，3月台灣出口大幅衰退19.1%，已連續7個月衰退，而且年減幅創下2009年8月以來次高紀錄。其中對大陸及香港出口衰退達28.5%，是出口的重災區。固然跟去年高基期有關，但中美對抗升溫，台灣對陸港出口主力電子零組件產品（主要為半導體品項）受到波及，可能更是關鍵。

這時如果連農畜產品及金屬化工、紡織等傳統產業品項，因貿易壁壘調查而受到制裁，台灣出口勢必進一步向下沉淪，進而影響經濟表現。特別是這次貿易壁壘調查，大陸總共列入2455項商品，品項之多確屬罕見。根據國貿局網站的數據，台灣不准許（MW0）及有條件准許（MP1）大陸進口之產品共3248項，其中高達75.6%被大陸列入調查對象。換言之，幾乎把3/4的台灣限制大陸進口貨品端上檯面。

一旦最終被認定存在貿易壁壘事實，陸方可能採取懲罰性關稅或限制性進口等措施，對台灣出口及相關產業的衝擊不容小覷。畢竟過去類似的貿易壁壘或反傾銷調查，只是鎖定單項或同型態複數產品，查核有無違反貿易平等待遇原則，或是否對在地產業與廠商造成實質損害，牽涉範圍不會太廣，影響也相對可控。但這次品項之多，恐難以一概而論。

應避免讓事件升級

大陸發動調查的時間點相當敏感，是否代表大陸對台政策轉向？會不會取消惠台與讓利措施？甚至ECFA的存續問題，都令人擔心。先不論難以估算的大陸惠台與讓利好處，光是台灣從ECFA早收清單獲得的效益（截至2022年底），歷年累積減免關稅金額高達93.87億美元，幾乎是台灣減免大陸進口累積關稅9.81億美元的10倍。

若就整體貿易結構來看，大陸是台灣主要貿易順差來源，近兩年對台貢獻金額都超過千億美元（平均為1025億美元），占台灣GDP比重平均高達13.4%，代表台灣經濟成長與兩岸貿易有著密不可分關係。若最後演變成最壞結果，對陸貿易順差大幅減少或消失，將對台灣經濟造成重大傷害。當然，調查才剛開始，後續發展還有待觀察。不過，身為主政者，也是引導台灣經濟最重要的決策者，不能被動因應，而應主動與陸方溝通協商。

在官方缺乏互信基礎下，或許可以透過民間團體向陸方表達台灣的關切。工總、三三會及工商協進會等民間團體將陸續訪陸，若能趁著馬前總統營造出的兩岸融冰氛圍，適度向陸方提出建言，未嘗不能化危機為轉機。而站在北京的立場，如果兩岸真的一家親、血濃於水，更應審慎處理這起調查，避免讓事件升級。畢竟台灣對大陸經濟發展有過貢獻，和善的兩岸經貿往來環境，不只台灣可以得到好處，更有利於大陸經濟的長遠發展，這個簡單道理，北京應該懂。