巴西總統魯拉4月12日到15日到中國大陸訪問，隨行的包括財長、外長、環境部長在內的8名閣員，5個巴西東北貧窮州的州長及上百位企業代表。浩浩蕩蕩一行為的是三個目的，一是提升中巴經貿關係，二是聯合中國一起調停俄烏戰爭，三是聯手中國共同打造新的地緣政治秩序。

中國在2009年就已成為巴西的最大貿易夥伴，但只集中在大豆、牛肉、鐵礦砂等少數幾項；中國在巴西的投資也遠不及美國，只有美國的1/5，其中都有很大的進步空間。

魯拉在外交上也雄心勃勃。他在2003到2010年擔任總統時，就一直以「全球南方國家」的代言人自居，全力推動多極世界秩序，並出手調停伊核危機。雖然伊核危機的調停沒有成功，但魯拉依然興致勃勃。他認為巴西之前在右派民粹的波索納洛擔任總統時，幾乎自絕於國際社會，現在他要領導巴西再次出山。

魯拉出山後一是要調停俄烏戰爭 。俄國外長拉夫羅夫下個月也要訪問巴西。二是要爭取巴西成為安理會常任理事國。拜登2月也同意推動聯合國改造，讓拉美和非洲都能在安理會有一個常任理事國的席位。三是去美元化。所以巴西與中國進行本幣交易、和阿根廷研擬推出南美元，也提議在金磚五國推出金磚貨幣。

但這些願景巴西大概都做不到。以調停俄烏戰爭為例，巴西根本沒有影響俄烏兩國的實力。去年墨西哥曾提出過和平方案，被烏克蘭一句「這是俄國方案」，就打了回去。如今巴西想要調停，但她與俄國同為金磚國家，又如何讓烏克蘭相信她的中立? 至於要撼動美元的地位，以巴西的經濟實力與國際政治的現實，則更是一個遙遠的夢。

爭取成為常任理事國，改變國際治理的格局，在美中支持下也許有機會。但要和中國聯手打造一個足以挑戰美國的國際新秩序，巴西又沒這個實力。魯拉訪中前兩個月才剛到白宮見過拜登，所以巴西的外交是在中美之間維持平衡。這由魯拉訪問被美國制裁的華為，巴西外長趕緊發表聲明說這不是對美國挑釁，便可清楚看出。

不過巴西也不是完全沒有外交籌碼，因為拜綠色金屬所賜，整個拉丁美洲在國際經濟的地位正在提升。拉美擁有全球60%的鋰儲量，主要集中在智利、阿根廷、玻利維亞圍成的「鋰三角」。祕魯和智利又是產銅的兩個最大國家，而巴西則有世界17%的鎳儲量。這些都是發展新能源電池的核心材料。

中國大陸在這些國家布局最早，關係也最深。美歐則急起直追。德國總理蕭茲今年1月就去了阿根廷、智利、巴西。蕭茲是魯拉就職後第一個到訪的外國領袖，也是10年來第一個訪問智利的德國總理。他去爭取綠色能源，更強調德國的合作計畫比他國更符合永續的標準，也為當地創造更多就業機會。當各國競相爭取拉美的時候，拉美的選擇多了，美國對拉美的掌控也愈來愈力不從心了。

所以魯拉的夢想雖空虛，但拉美的地位在提升，卻是我們必須掌握的趨勢。

（作者為東吳大學政治系教授）