衛福部長薛瑞元參加母校嘉義高中校慶時，一句立法院「啥米死人骨頭攏有」，要有很好的邏輯才能應對，引來哄堂大笑。薛雖是暗指立委，但以陳內閣的表現，閣員不是哭，就是說不幹，薛的比方對應閣員的表現，還真是老實樹。

薛瑞元曾為了高端疫苗和藍營立委唇槍舌戰，開嗆說自己並非是可任人欺負的公務員，讓前部長陳時中稱薛是「金句指揮官」，連蔡總統都說對薛看走眼了，也因此，蘇貞昌「吵架內閣」下台改組時，薛保住了官位。

不過，政務官是要做事，不是來吵架的。因健保部分負擔新制一延再延、國內長期缺藥問題難解決，薛部長前陣子態度轉趨低調，沒想到，這回還是忍不住放炮，藍營當然不放過，轟他是「政院新三寶」。

薛瑞元和農委會陳吉仲、NCC主委陳耀祥早就被指是「立院三寶」，但比起薛會嗆立委，陳吉仲卻常落淚辯解，明明無能力解決缺蛋問題，行政院長陳建仁還幫他掛保證，立院委員會初審通過農委會升格為農業部後，陳就不演了，直言明年也會缺蛋。

另個不演了的是陳耀祥，就算被告護航鏡電視，陳就是不下台，甚至用公帑請律師辯護NCC的違法濫權；勞動部長許銘春撒幣幫高雄辦活動，綠委才開口質疑，就「一哭二鬧三不幹」；經濟部長王美花搞到台灣缺電、缺水，面對大陸對台展開貿易壁壘調查，卻一問三不知。政務官有人臉皮比犀牛皮厚，也有人玻璃心，政院大觀園裡真讓人霧裡看花。

但院長陳建仁似乎視而不見，政務都由副院長鄭文燦「借牌掛名」，所以說，陳內閣才真是「啥米死人骨頭攏有」。