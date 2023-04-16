繼前總統馬英九訪陸強調「中華民國」之後，國民黨2024最強棒、新北市長侯友宜也喊出「守護中華民國勇往直前、捨我其誰」，對照蔡英文總統日前的批馬，與民進黨主席賴清德的「務實台獨」，讓2024總統大選再度上演「中華民國保衛戰」。

2020年總統大選，原本民調低迷的蔡英文大打「抗中牌」，最終扭轉局勢，不僅贏得選戰，還拿下史上最高的817萬張選票；但同樣打「抗中牌」，2022地方九合一選舉，民進黨故技重施，卻吞下創黨後最慘的敗選紀錄。

蔡英文過去曾主張「兩國論」，賴清德也被稱為「台獨金孫」，並曾自認是「務實的台獨工作者」，儘管兩人從未提及國號問題，每逢重大選舉，「中華民國」仍被拿來討論，因為這不僅攸關未來國家定位，更牽扯我對外政策以及兩岸關係的走向。

為去除外界對民進黨執政後兩岸關係可能惡化的疑慮，2016年總統大選，蔡英文喊出兩岸政策「維持現狀」的口號，但事實證明，小英執政的這7年來，兩岸關係愈來愈惡化，共軍機艦頻繁擾台，且打破長久以來不越過海峽中線的默契。

最令人擔憂的是，兩岸人民之間的敵意加深，過去馬政府時代透過兩岸互動，提高彼此的了解與善意，在蔡執政後逐漸流失，任何向對岸拋出橄欖枝的舉動，都被綠營和側翼貼上「舔共」、「賣台」的標籤，兩岸網友隔空互嗆更時有所聞。

這樣的敵意助長大陸內部對台威嚇的正當性，要避免兩岸衝突，民進黨的主張基本上與美國的看法相近，就是透過加強軍事部署與防衛力量，讓對岸因為得付出極高代價而放棄武力犯台的可能；國民黨的基本主張，則是透過兩岸互動降低彼此敵意，來消弭可能的衝突。

究竟哪種主張更能換取兩岸和平？誰都不敢打包票，不過，各國這1年多來所以特別關注台海情勢，多少是受到俄烏戰爭影響。而在俄羅斯尚未攻擊烏克蘭之前，美方也同樣認為，烏克蘭若能強化防衛能力，加上西方揚言制裁，或能阻止俄羅斯的攻擊行動，但社會主義國家的想法跟資本主義的美國並不一樣。

馬英九赴陸，拋出台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」，被蔡英文酸「這應該是1970年代的論述」，綠營更是重炮猛攻，但值得注意的是，馬所提的無論是「中華民國」還是「九二共識活過來了」，都不見對岸反駁。

與馬英九訪陸的同時，蔡英文出訪中美洲友邦並過境美國，還與眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤，儘管台美關係被認為是「史上最佳」，但無論是哪黨執政，美國政府都強調維持「一中原則」。

這也就是侯友宜在表態爭取2024大位之前，要先強調「守護中華民國」的原因，因為這並不是口號，而是未來台灣要推動外交和開啟兩岸關係的敲門磚。