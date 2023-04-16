我們的生活有更好過嗎？台海的形勢有更安全嗎？距離總統大選還有9個月，台灣人民應該想想什麼？

企業經營者以及在台外商長期掛念的「五缺」，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，情況愈來愈嚴重，近來還多了缺蛋、缺藥問題。世界主要國家的經濟在衰退(recession)與蕭條(depression)中擺盪，全球性通貨膨脹直接衝擊台灣，百貨飛漲，長期低薪，貧富不均，經濟結構如此，前景很難樂觀。

我們努力「讓世界看見台灣」，國際政要爭相訪台打卡，外國媒體接踵前來採訪，上漲的是台灣的能見度，增多的是台海的風險值。往年熟悉的「防空識別區」（ADIZ），現在縮成了「領海＋鄰接區24海浬」，維持超過半個世紀的「台海中線」默契沒了，同學們的兵役役期也長了。

長年來的民調數據說明，「維持現狀」始終是台灣人民的最大想望；歷年的選舉投票所呈現，「中間選民」所占的比例也愈來愈廣。眾人皆說：現狀不是鐵板一塊，而是動態變化的。最近幾年國際與兩岸形勢的巨大轉變，台灣夾在戰略地理板塊擠壓的中心點，所面臨經濟與國防的挑戰不僅與日俱增，甚至危殆之象已現，因此「現狀」更需要智慧與拚勁來勉力維持。

部分人士認為即使是台海劍拔弩張，衝突風險飆升，只要是沒真正打起來，都可以算是維持現狀。其實台灣大多數民眾所希望的是「和平與穩定的現狀」，「和平」關係到「生存」，而且不是恐懼下的生存；「穩定」關係到「發展」，而且不是動盪下的發展。

政治學教科書中分析，決定投票行為的取向包括：候選人、政黨以及政見。而以台灣的經驗而言，由於人們對政黨對立與政見跳票常感失望，因此候選人的特質、魅力、喜好度，往往有舉足輕重的影響，這也是媒體與民眾不斷報導討論的焦點。但是我們還是要說：2024的總統選舉，攸關未來4年的和平與穩定、生存與發展，投票選的不只是候選人，而是路線與方向。

20多年來，我們已歷經三次政黨輪替，權力和平移轉，早已是國際稱羨、人民驕傲的民主國家典範，所以我們辦理總統選舉的本身就是民主的再一次體現，就已經與專制極權形成鮮明的對比，根本與「民主vs.專制」的對抗沒有關係。然而，中華民國的生存與台灣的永續發展緊緊相連，在台海形勢緊張惡化之時的總統選舉，自然就會成為戰爭風險高或低的投票。

全民勒褲帶，大家戴鋼盔的日子很不好過，下一任總統與政府要面對的是棘手難題，更需要上帝保佑，不是單單「關起門來拚選舉」就可保平安無事。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）