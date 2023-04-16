今年清明，南京很應景的下了一陣子的雨。一陣如九天飛瀑，一陣又潤物無聲，但卻剛好在清明節當天，風停雨去，讓我們有機會出門走走。想著是慎終追遠的節日，我們來到中國佛教會所在的南京毗盧寺上香，遙祭。

毗盧寺位於南京市玄武區漢府街，大概在總統府東側大概2公里。正因為地利之便，在民國時期，毗盧寺便成為當年許多政要來往的地點。

進入毗盧寺是需要購買門票的，每人20元人民幣，購買後會給三柱清香，也可以使用南京市公園年卡。在寺廟裡也有針對不同祈願的專用香，祈求事業發展、學業進步、家庭感情的，都有人選擇；清明的今天，也有人特意自備紙錢前來參拜。

毗盧寺主要建築有山門、天王殿、大雄寶殿、觀音殿、萬佛樓、藏經樓、毗盧殿、塔院、法堂、齋堂等，成南北縱向格局。在進過山門後，第一眼先見到的建築是大雄寶殿及兩側的鐘鼓樓。

手上的清香可以在大雄寶殿外香爐先祭拜，隨後帶著一顆虔誠的心，拾級而上，往大雄寶殿前進。繞過大雄寶殿，會看見一片豁然開朗的中庭，一尊石雕的觀自在大佛，以自在坐的形態，望著每位前來的信徒。

在大佛前的兩顆銀杏樹，相傳是曾國荃種植的，每到秋季，銀杏葉轉為金黃，映襯著大佛，似乎也讓人感覺參透一生也如四季般往復循環罷了。

在毗盧寺最北端的萬佛樓一樓大殿，供奉著500尊神態、名稱各異的羅漢像。500羅漢在歷史上不一定真有其人，但在佛教故事中，他們每個人都有著所代表的不同含義及寓言。

南京毗盧寺。（作者提供）

在南京民間有個 「數羅漢」習俗，透過數羅漢找出預示今年命運的羅漢。有兩種方式可以隨喜好嘗試。第一種是在踏進大殿時，若左腳先進門，則自左往右數羅漢；若右腳先進門，則自右往左數羅漢。或是隨心所欲地從任何一尊羅漢，然後按照男左女右的習俗，按順序數起。數的數字都是今年幾歲就數多少尊，當數到和自己歲數相符的羅漢時，便要觀察這尊羅漢的尊號、動作和面部表情等，以便預測出自己今年的運勢。

這次來到，我對尊號無憂自在尊者的尊號特別嚮往，便由此向左，數到最後是歡喜尊者。期待今年的運勢可以如數出來的尊者名號一樣，既「無憂自在」又「常歡喜」。

登上萬佛樓頂，還藏著鎮寺之寶。分別是大報恩寺磬和荷花缸，它們與《乾隆大藏經》並稱「毗盧寺三寶」。大報恩寺大磬為金鐵合鑄而成，高0.49米，直徑0.63米，重100公斤，為明代大報恩寺遺物。傳說，這隻大磬在敲擊後，餘音裊裊長達40多秒，十幾秒過後，便會出現與敲磬者心率與磬聲頻率一致的奇妙現象，不由讓人頓起肅穆敬畏之意。只是目前存放在玻璃櫃中，我們也只能想像那感覺了。

而另一口清代荷花缸，高0.61米，口徑0.685米，週身彩繪雄獅13只，逕口刻有「光緒十五年九月太子太保兩江總督一等威毅伯捐置付毗盧寺永遠寶用」。相傳，乾隆在下江南時，也以香客身份，借住在毗盧寺長達7天，並在寺中解決白蓮教起義等國務。

從萬佛樓頂向外眺望，原本從一樓仰望的大佛，瞬間變得小了許多。底下遊人如織，有人上香、有人參拜、也有人拍照打卡。唯獨四季輪迴與我佛常在，在這樓上，似乎能與大佛共享超脫世俗的視角。

南京毗盧寺。（作者提供）

往年清明，在台灣家裡，都要與家族內的叔叔伯伯、男丁親戚一同去到公墓上，整理下先輩的長眠地。經過一年，往往墳上都會長滿青草，偶爾甚至會有小樹。在整理時，還會開玩笑說：今年看來有在保佑我們子孫，甚至還想種棵樹給我們「庇蔭」。

說笑歸說笑，例行公事還是將雜草小樹，連根拔起，捆成現成的小掃把，將門面打理乾淨。最後擺上帶來的貢品，每人三柱清香，拜皇天、拜后土、拜先祖。禮成的最後一個環節，將固定金額的紙錢，用墳前的小香爐，用火傳給先人。確認紙錢燒盡，澆水滅火種，又是等來年清明再見了。（Miguel/現居南京）

南京毗盧寺。（作者提供）

南京毗盧寺。（作者提供）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）