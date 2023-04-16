副總統賴清德正式成為民進黨總統提名人，他說「台灣沒有統獨問題，且事實上已經是主權獨立國家，不必另行宣布獨立……，根據台灣歷次的民調，絕大多數的民眾反對統一，也不接受『一個中國原則』、『九二共識、一國兩制』。所以，根據『事實』和「主流民意』，台灣並沒有統獨的問題。」不過遭國民黨批評投機、說不清楚、講不明白。

台灣當然有統獨問題，絕大多數的民眾反對統一，可絕大多數的民眾也反對台獨，台灣2350萬人民絕大多數是支持「維持現狀」。現任總統蔡英文難道不是主張「維持現狀」才當選總統？那麼定義清楚「維持現狀」有何難？賴清德對國家定位為何說不清楚、講不明白？

所謂「維持現狀」，事實上清清楚楚，台灣現在施行《中華民國憲法》、《中華民國憲法增修條文》不正是總統蔡英文、副總統賴清德合法執政的基礎嗎？每天總統府發出新聞稿不是也明明白白寫著「中華民國112年X月X日」，這112年是怎麼統計累算的？不就是根據「民國」而來的。賴清德不思「民國」，腦袋想選的是哪一國總統，怎麼可以不說清楚、不說明白！

根據「事實」和「主流民意」，這部憲法載明「為因應國家統一前之需要」，有提「統一」、沒提「台灣獨立」；「中華民國」是主權獨立的國家，要不要改名為「台灣」，不是賴清德說了算，民進黨發言人們，嘴巴老喊著「只有台灣2300萬人民可以決定」，不能明知故犯、睜眼說瞎話吧。

民進黨《台獨黨綱》、《台灣前途決議文》、《正常國家決議文》3份黨綱對於國家定位的混亂，究竟是：建立一個新而獨立的國家、或台灣已是主權獨立的國家，他現在的名字叫中華民國、或推動正常國家正名、制憲、或甚至再加上蔡英文「維持現狀」、「中華民國台灣」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這4個國家現狀的死結，賴清德統統都主張過，堆砌這麼多概念矛盾、衝突的「國家定位」，就是不願正視「中華民國」，這混亂的邏輯，絕大多數反對台獨、支持「維持現狀」的老百姓誰懂？

總統蔡英文剛訪問瓜地馬拉，瓜國總統賈麥岱堅定說「台灣對我們來說是唯一的、真正的中國。」這個蔡總統嘴巴甜喊「台瓜友誼3000年」的鐵桿盟友，早在上個世紀就知道「一中」之外有各表；美台關係史上最好，這個「堅若磐石」的拜登政府，有沒有允許蔡總統在美國過境時講「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」？兩岸關係就是這麼特殊、就是必須戰略模糊，瓜地馬拉和美國明明都有「一中」底線，也知道「一中」之外還有「各表」，賴清德和民進黨大內宣卻只知裝傻騙選票？

愛台灣，要更愛中華民國！前總統馬英九已經在其不曾統治過的中國大陸暢談「中華民國」、「中華民國憲法」、「台灣總統經驗」。賴副總統在中華民國憲法領土上，做了1屆國大代表、4屆立法委員、1屆台南市長（省轄市）、1屆台南市長（直轄市）、1年4個月行政院長、3年副總統，卻仍然如此忽視「中華民國」的存在。誰敢說賴清德的「國家定位」沒有動搖、沒有混亂、沒有問題？

（作者為資深媒體人）

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