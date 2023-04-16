在台北地檢署14日以「查無不法」、全數簽結62件與民進黨政府相關的高端疫苗案後，衛福部長薛瑞元彷彿突然「復活」了。去年九合一大選一戰成名的他曾經沉寂了好一段時間，15日又開始語出驚人，稱立法院「啥米死人骨頭攏有」，必須有好的邏輯才能隨時應對。

台語「死人骨頭」是一句戲謔用語，「啥米死人骨頭攏有」是指什麼稀奇古怪的事情都有，但這句話偏負面，指的是不好的東西。薛瑞元在參加母校嘉義高中校慶並獲頒傑出校友致詞時做了以上的表示。從他說話的前後文可知，薛瑞元是在小學弟面前吹噓自己有邏輯，所以才能應付立委諸公的質詢。

薛瑞元當年是不是真的有把他敬愛的數學老師所教的邏輯學好，外人不得而知，不過，從他稱立法院國民黨立委的質詢很煩，「就像是被頭蝨咬到一樣」，以及對嗆國民黨立委李德維「我就跟他『梭哈』……一定跟他搞到底，反正我們兩個有一個人會被抓去關。」可知，其實應對立法院的「死人骨頭」，薛瑞元憑的不是邏輯，而是「被討厭的勇氣」，只要嘴夠賤，什麼都敢講，就可以得到層峰的賞識，在內閣改組的風浪中保住官位。

在行政體系中長期給人謹守本分形象的薛瑞元，接棒前衛福部長陳時中後突然成了一門大炮，面對在野黨，什麼死人骨頭的話都罵得出口，剽悍無下限，總統蔡英文曾帶著「相見恨晚」的口吻說，「我對薛瑞元有點看走眼了。」意思是他的表現連蔡英文都覺得出人意表、不可思議。

《荀子勸學篇》提到「白沙在涅，與之俱黑。」意思是，即使是一個原來還不錯的人或物，處在汙穢的環境裡，也會隨著汙穢環境而變壞。薛瑞元的本質如何，外人不清楚，然而，民進黨確實是一個強大的負面能量，會將一個人的黑暗面誘發出來。蔡政府執政近7年，讓社會大眾「看走眼」的人，又何只蔡英文口中的薛瑞元一個人？

農運出身的農委會主委陳吉仲，沒有當官前，開口閉口都是以維護農民的權益為己任，還說過拚死也不會讓萊豬進口，當官後，卻從不為農民著想，拚了命也要讓萊豬進口。前中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳，在馬英九執政時期，力推服貿，認為簽服貿協議的效益很大，可以幫助台灣加入RCEP等亞太大型區域整合機制云云。而後李淳成為蔡政府御用學者，RCEP簽署後，李淳稱RCEP「內涵沒有外表耀眼」，台灣沒有加入也不會有太大的影響。一位民進黨人稱，現在才發現原來李淳是自己人，以前誤會他了！這應該又是一個看走眼的例子。

政界、學界、媒體界，類似的例子不勝枚舉，好聽的說法是識時務者為俊傑，畢竟陳吉仲、李淳者流都受到重用，一個可能升為農業部長，一個已跨界成為外交部次長，際遇令人羨慕。但如此無風骨的表現，總會在歷史上留下可恥的紀錄。

或許立法院的名聲不怎麼樣，但蔡政府可不是省油的燈——牛鬼蛇神的閣員匹配死人骨頭的立委，也只是剛好而已。

（作者為作家）