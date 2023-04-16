月初前總統馬英九及蔡英文總統先後完成重要出訪。馬總統率領青年學子赴大陸交流，並完成他首度赴陸老家祭祖之旅，期間公開提及兩岸關係及《中華民國憲法》，指出「我們國家」分成「台灣地區」跟「大陸地區」，都是「中華民國」，都是「中國」。馬先生的言行不僅符合我國一中憲法，亦首次在一黨領導的大陸用行動證明「九二共識」、「一個中國」是兩岸追求和平統一的公約數。

蔡總統則在宏國甫斷交之際，以「民主夥伴共榮之旅」為名，拜訪美洲友邦，藉出發及回程特別過境美國（紐約及洛杉磯），在具有意義之雷根總統圖書館會晤眾議院議長麥卡錫及隨行跨黨派議員並舉行記者會，麥卡錫強調美國「支持台灣人民捍衛自由」。然而，19位眾議員及議長無法代表全院435名眾議員意見亦是現實。

然而，在馬總統用中華民國憲法於大陸展現民主法治特色之際，蔡總統受訪時竟輕率稱此乃不合時空之70年代論述，殊不知此言已嚴重違背總統就職時，於國父遺像宣誓恪遵憲法之承諾！果然，伴隨蔡總統返台的又是大陸環島式軍演！顯然，兩岸戰爭與和平之選擇，關鍵之一在中華民國領導人是否能依「中華民國憲法」治國！

基此，2024年1月大選後由誰領導中華民國，攸關戰爭與和平，台灣地區選民必須選出遵守「一中憲法」，實踐良制統一的政府，以下淺見供讀者參考：

一、中華民國源自中國，領導人應明確拒絕台獨，從「中華民國走回中國」以確保和平共榮良制一國！

《中華民國憲法增修條文》前言明確指出「為因應國家統一前之需要」，憲法第4條亦明定「中華民國領土，依其固有之疆域」，言下之意「固有之疆域」當然包括是台灣地區260幾倍的大陸地區！此外，台灣地區與大陸地區無論在歷史、血脈、經濟及憲政上「始終」相連，彼此相加才是「完整中國」之事實不可因個別政黨以《台獨黨綱》治國或宣揚「兩岸互不隸屬」之分裂訴求而得以動搖！然而，自民進黨2016年執政至今，蔡政府一再以「抗中保台」等明顯違憲之台獨政策挑釁大陸，把台灣帶往《經濟學人》筆下「世界上最危險的地方」！

而今以「務實台獨工作者」自居之賴主席，已宣布代表民進黨參選2024總統大選，卻再度稱「台灣事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立」。筆者嚴正提醒賴主席，在民進黨依修憲法定程序及選舉人複決刪除「為因應國家統一」等彰顯「一中憲法」之文字前，中華民國總統及文武百官有依憲邁向國家統一之責任！賴清德等人不可違背「就職誓言」假民主之名行謀獨之實、大開法治倒車！

二、中華民國總統應有勇氣與智慧，體會以小事大之修養，避免落入地緣政治競逐下修昔底德之陷阱！

蔡政府執政以來「尊獨仇陸」路線及近年倚美抗陸作為，均加速兩岸兵凶戰危之可能。但別忘記，過去美國與我即便簽訂《共同防禦條約》，最終仍被美國以其國家利益而遭斷交廢約，雷根總統承諾美國選民和我復交跳票亦是事實！中華民國領導人應有以小事大之智慧，台灣不該做大國之棋！應即刻恢復馬政府時代兩岸和平交流的榮景！

三、2024總統、立委候選人應恪遵一中憲法，並以追求「健康快樂、國泰民安、良制一國」為己任！

2024大選不論誰擔任總統、副總統、立法委員等公僕，都應拒絕台獨、確保和平。至於大陸在「一個中國」政治主軸下，應尊重中華民國存在之事實，放棄有害兩岸交流的戰狼姿態。習主席以大事小以仁，可攜手2024台灣新任領導人共謀良制統一之解方！兩岸唯有遠離戰爭、互相砥礪民主法治，才得以實現「健康快樂、國泰民安、良制一國」的目標及中華民族偉大復興夢想！

（作者為中華民國國民、良制一國的信仰者）