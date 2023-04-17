雖是情理之外，但也是意料之中，在總統蔡英文赴美後，大陸先是利劍環島軍演，接者就公告台灣禁止大陸農工產品進口的貿易壁壘案申請通過。此消息一出，台灣各界無不譁然，甚有產業界憂心，此為陸方將逐漸收回對台讓利的前奏曲。而我政府雖然表示願意與大陸磋商，但也暗指大陸此舉，無異是將兩岸正常貿易往來過度工具化、複雜化、政治化。

對台灣來說，兩岸之間向來無小事；兩岸即便最單純的事，也很可能變得很複雜。這次大陸宣布對台展開貿易壁壘調查，從時間點來看，就很難讓人不做政治聯想：一是公告時間，恰巧是民進黨正式提名副總統賴清德參選明年總統的當日；二是貿易壁壘調查的最終截止日，亦正好是台灣2024年總統大選的前一天。然而，檢視大陸「對外貿易壁壘調查規則」，雖然此次審查速度較快，不到一個月就通過立案，但並沒有違反既有規定和程序。

更何況兩岸長期以來即存在不公平貿易，台灣是大陸最大的貿易逆差來源地。雖然因國際因素，大陸始終不願將兩岸貿易障礙問題國際化，但用素樸的語言來說，大陸為台灣「最大的買家」，但農工產品卻屢遭受到台灣的不公平對待、甚至污名化，在「失了裡子又沒了面子」的情況下，毋怪大陸此次祭出對台貿易壁壘案後，大陸網民一片叫好，更激進的言論甚至指出，中方多年來對台不斷讓利，不僅未達到想像中的政治效果，甚至連尊嚴都喪失殆盡。

我們無意討論大陸民族主義升高下的台灣危機，但要務實探討台灣面對的窘境。

首先，大陸是台灣最主要出口市場、投資地區，這個基本事實迄今仍未改變。即使2016年政府提出新南向政策、2018年時任美國總統川普啟動對大陸貿易戰，在國際、兩岸情勢如此鉅變下，台灣對大陸的投資雖然趨緩，但出口比重卻不降反升。也就是說，基於比較利益法則下，兩岸歷經30多年建立的經貿臍帶，雖然正在面臨結構性改變，但不可能說斷就斷。因此，與其糾纏在兩岸經貿是依賴或互賴的爭論，倒不如坦然面對台灣所處的經貿現實。

其次，大陸對台政策越來越強調主動性。大陸近年來不斷強調，隨著大陸的經濟崛起與日益發展，對台政策不能像過去一樣處於被動；因而不僅要掌握兩岸關係的主導權，還要做兩岸關係的形塑者、引領者，建構「以陸為主」的新型兩岸關係。因此，過去幾年，在無預警的情況下，大陸片面終止陸客來台觀光、陸生來台就讀，甚至限制部分農漁產品輸陸。針對這樣的情事發展，台灣早已有學者指出，大陸在「操之在己」的對台政策原則下，將會透過更多經貿手段，累積對台「促談」的能量和籌碼。

最後，大陸已擁有影響全球的經濟實力。大陸經濟總量已超過全球18％，是世界第二大經濟體及第一大貿易國，更是全球50多個國家和地區的最大交易夥伴、120多個國家和地區的前三大交易夥伴。換言之，大陸已擁有影響全球的經濟實力。因此，透過經濟手段，迫使侵犯其核心利益的國家改變立場，已是近年來大陸的慣常作法。雖然美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究指出，包括日本、挪威、菲律賓、蒙古國、韓國、澳大利亞、加拿大、立陶宛等八個國家，在因領土主張、安全和其他立場等因素被大陸祭出經濟制裁後，並不一定會因此改變其政策，甚至有些國家反而藉此採取對大陸更為強硬的立場，但CSIS也承認，大陸的經濟制裁仍能有效的對這些國家經濟造成影響。

也就是說，上述客觀情事，短期間內並不會因台灣的意願改變。面對大陸軍事威嚇，政府或許能訴諸民族主義；但當大陸對台經貿舉措影響民眾實實在在的生計時，政府如果每次都只能跳針式震驚、譴責，既而違背市場規律提出補貼，那若不是罔顧現實，就是太過天真，也太過一廂情願。

當然，台灣可以選擇一條與大陸經貿脫鉤的路線；但這樣的主觀願望，短期內仍看不到實現的方法和可能。因此，面對大陸，台灣若要堅持「兩手硬」策略，既要裡子也要面子，那台灣就必須盤點：究竟我們還有多少籌碼？能承受多大經濟衝擊？甚至要問的是：時間確定是在台灣這邊嗎？

除了消極被動的對大陸說不，台灣是否能有更自信的態度因應？台灣的經貿戰略究竟是什麼？這個問題，是大陸此次對台貿易壁壘調查，帶給台灣最大的反思。