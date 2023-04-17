賴清德在台南發表所謂「總統級政見」時，向對岸喊話:「中國應該要善待台灣！」他說：不善待台灣，「如何報答2、30年來台商在中國大陸的投資、建設，解決中國許許多多的問題與經濟發展？」

台商投資大陸、建設大陸，解決了中國許多問題與經濟發展？這是癩蛤蟆吹大氣，標準的嚎洨！

嚴格說來，台商投資大陸利用了大陸廣大的市場，廉價勞工和土地，攫取超額利潤、延緩自身產業升級的日程外，何曾想過協助大陸解決經濟發展的問題呢？台商投資大陸過程中，或許帶動了一城一縣的工商業和就業人口成長，那也是各取所需，無心插柳的結果，哪裡是計畫中對大陸的貢獻呢？反倒是石化產業以及電子五哥進軍大陸，利用大陸人口紅利、廉價勞工和土地成本，引進歐美先進技術在大陸進行代工或二次加工，改變了大陸產業結構，對大陸經濟發展的貢獻，遠遠大於傳產台商。

台商企業對大陸經濟發展的貢獻有二。一是揉合美日管理理論和台式工廠管理的實務，幫助大陸成為世界工廠（包括血汗工廠的罵名）。二是引進台式娛樂飲食服務業文化，諸如日式歐式餐飲和西點麵包、KTV第二攤、坐檯行情、員工高喊歡迎光臨的待客禮儀等等。至於近年來互聯網、數位經濟、移動金融、高鐵建設、航太技術、機械工業的飛躍發展，則是大陸企業站在歐美巨人肩膀上、自主研發的成果，和台商的投資，毫無關係。

諷刺的是，絕大多數西進的台商，都是拿著台胞證，打著英屬維京群島等地境外公司的名義進入大陸投資設廠。此一現象，反映了二、三十年來大陸台商尷尬困境與台灣政府對台商「愛之欲其生，惡之欲其死」的態度。特別是民進黨全面執政後，台商要不成為中共統戰的同路人、在台的滲透分子，要不成了新冠疫情中的棄子，成了操縱藍營選舉的幕後黑手……。如今，台商居然成了賴清德要求大陸善待台灣的「籌碼」？豈有此理！

台商西進，解決了台灣經濟發展中的許多問題，民進黨又何嘗善待過台商？我們要向賴清德喊話：善待台商，善待台灣2300萬人民，莫讓台灣成為貪汙腐化、黑金橫行、五缺、六缺、缺藥、缺蛋的「鬼島」，更不要盲從他國，將台灣推進戰爭的深淵裡！

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