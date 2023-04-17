近日中國大陸宣布將對台灣啟動貿易壁壘調查，朝野立委紛紛關切是否為《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）取消的前置作業。儘管經濟部長王美花表示貿易調查和ECFA沒有直接關係，同陣營的好事綠委卻質疑貿易壁壘調查是要「以商逼政」。此話若成立，則若干綠營人士在長達7年的執政期間內，為何遲不執行在野時期抵制、廢除ECFA的要求？顯然，將對岸的讓利吃乾抹淨再來質疑讓利動機，最符合民進黨一貫以來的執政主旋律——假抗中真發財。

對此，閣揆陳建仁指兩岸之間的貿易往來，實際上是區域間，甚至是國際供應鏈的重要一環，希望中國大陸不要片面把貿易的問題複雜化、工具化，以及政治化，這樣對於兩岸之間的交流，並沒有太大的幫忙。

陳揆說一套，做的卻又是另外一套。在美中對抗不斷升溫的日子以來，台灣無條件配合美方打擊中國的態度立場清楚可見。例如，美國為打擊中國科技發布一系列的出口管控措施，除了禁止美國公司向中國出口先進晶片或技術外，還禁止向中國提供世界任何地方使用美國工具製造的部分半導體晶片。

面對美國濫用霸權地位行使長臂管轄權，當時政府完全沒有把陳揆所說的「兩岸之間的貿易往來，實際上是區域間，甚至是國際供應鏈的重要一環」當一回事，反而急不可耐地在第一時間就表示「台灣的公司一向遵規守法」應和美方作為，配合美國濫用出口管制措施，威脅全球供應鏈的穩定。如今看來，不過就是作法自斃，陳揆又有何立場要求陸方相同對待？

在上世紀90年代，美國基於經濟考量積極地推動將中國大陸拉入WTO架構下的貿易自由化國際體系中。豈知中國經濟成長的速度與規模遠遠超乎美方預期，為免跌落世界霸主地位，美國趕緊針對中國展開超前部署，貿易戰、科技戰、貨幣戰…等各領域的圍堵打壓處處可見。往往以國家安全為由，將當年自由貿易的主張束之高閣，逆行保護主義之道，利用特權地位強加世界各國配合辦理，台灣也沒缺席充當打手角色。

試問陳揆，當前民進黨政府高度將自己工具化、政治化，幾無底線配合美國要求打擊中國，這樣對於兩岸之間的交流，有沒有太大的幫忙？ 陳揆的說法，不過就是再度證明民進黨在執政利益面前往往首鼠兩端，怨不得陸方接下來可能的「以直報怨」了。

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