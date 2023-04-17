此次中共環台軍演，由於山東艦航母首次駛出第一島鏈，頓時成為國人議論的焦點，諸如中共具備從東西夾擊台灣的能力，可以阻斷由東來援的美軍等。

新造艦從「成軍」到「服勤」（具備戰鬥資格），必須經歷「成軍訓練」。航母的成軍訓練包含「單艦」與「戰鬥群」兩階段。戰鬥群訓練包含天空、水面、水下三度空間，操演海域直徑長達1000公里。再看西太平洋海域，面積夠大、距離大陸最近的正是台灣東部至關島之間。

從圖一可輕易看出，東海與南海「虛線」所示，由於邊緣靠近陸地，所以不適合操演。

舉個簡單的比喻：學習開車要到汽車教練場，圖一「紅色實線」正是航母戰鬥群的訓練場。去年遼寧艦曾在此海域操演，如今是山東艦，未來福建艦必也會加入。再隨著中共航母的艦數增加，戰鬥群在此操演的頻率會越來越高。

航母是「海上移動機場」，其價值在艦載機。從船上起飛的艦載機由於跑道長度限制，彈藥量不及從陸基起飛的飛機。例如中共航母艦載機殲-15，最大載彈量約為6.5噸；至於陸基起飛的運-20，最大載彈量為66噸。

此外，航母戰鬥群一旦進入備戰狀態，會張開半徑至少500公里的保護網。假如航母退到「至少距台灣500公里」的海域，其距離會不大於從沿海機場起飛，繞一圈攻擊台灣東部的戰機？

岸基起飛的飛機諸如戰略轟炸機、長程運輸機、重型戰鬥機，無論是航程或載彈量都大於航母艦載機。武統時中共何需動用價昂、效低的航母艦載機？

至於嚇阻美軍來援，中共目前航母戰力遠不及美軍，因而不會使用「航母vs航母」的傳統手段，那是「以己之短，攻彼之長」，而是區域拒止的不對稱作戰。至於手段，大型目標如航母，使用東風-17、東風-21D等導彈；若為多目標組成的船團，可使用大面積殺傷長程多管火箭系統。例如這次軍演出現的PHL-191，其射程可達400公里。

另外，倘若武統採取登陸作戰，從台灣東部是下下策。因為進出東部的道路柔腸寸斷，縱然中共成功登陸，國軍可輕易阻斷進出孔道，使得登陸軍「進退不得」，那不就成了兵法所稱的「死地」？

既然如此，中共耗費巨資籌建航母的目的為何？

主要在確保經濟發展，維護一帶一路的海上絲路，海上絲路占大陸對外貿易7成，若遭到封鎖，對經濟的傷害不言而喻，這也是紅海入口「吉布地」，是中國唯一海外軍事基地的原因（請參考圖二），次則在應付區域衝突。

圖二：海上絲路占大陸對外貿易7成，若遭到封鎖，對經濟的傷害不言而喻。這也是紅海入口「吉布地」，是中國唯一海外軍事基地的原因。（作者提供）

（作者為前海軍艦長）