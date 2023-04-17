近期，法艦與美艦現蹤通過台海，稍微安定台海受中共軍演的影響。在國內外專家學者對中共環台島戰備警巡與聯合利劍演習解析不一情況下，輿論莫衷一是更令人不安。本文綜合國內外官方訊息，試圖兵推中共解放軍「不尋常」的模擬任務，以解中共軍演之惑，與未來我軍民應對危機之策。

針對共軍在4月8至10日在我台灣周邊海空域進行「環台島」戰備警巡與「聯合利劍」演習，以對我政治與其所謂「台獨」勢力單位進行「模擬」遠距火箭炮、常規彈道導彈（東風-11）等精確打擊、並模擬封島奪島登島等演習，以檢證解放軍制空制海制信息權能力。從演習兵力數量、規模等與去年8月、及以往相較，實戰化與聯合作戰力度不足。究其原因，筆者嘗試從前述之外觀察，希能提出不同觀點，以解大眾疑竇。

首先，當然要從「環台島戰備警巡」與「聯合利劍」演習兩個名詞解釋談起。揆諸，「戰巡」、「戰備警巡」、「戰備巡弋」、「戰備值班」等名詞，在世界各國海空軍為執行維護自己領土主權的安全，均會派遣戰機艦在國土四周保持24小時待命與巡航，以備不時之需，攔截海空域不明以及對我有不懷好意國籍艦機入侵我12海里領空領海。

回顧，去年東部戰區常針對外國國會、官方及非官方等友我訪問團抵台，均宣稱與執行共軍艦機等力量在東海當面和台灣周邊海空域「組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練」。排除共軍海空軍空中兵力數量、架次的多寡變化，以往共機組織規模、航線複雜度（如繞過巴士或宮古海峽，進入西太平洋，在台灣東南、東部空域），多比此次共軍「環台島」戰備警巡來得多變化。故此次海空戰備警巡，與以往相較無太大的變化，可稱為「舊瓶裝新酒」，標籤以「環台島」、「聯合利劍」等新詞呈現。

疑似新手駕駛 有分進未合擊

這次東部戰區海軍原以第六驅逐艦支隊在台灣周邊海域活動為主，轉換為第三驅逐艦支隊所屬兵力為主；其次，南部戰區海軍組織支援兵力，以「山東號」航母、第二驅逐艦支隊所屬航母編隊作戰艦等，在台灣東部海域進行航母編隊各項科目演練，以及艦載航空兵艦載機的快速起降任務。包括，艦載殲-15戰機模擬攻擊我花東空軍基地及戰機。

從連續3天共軍空中兵力在台灣海峽中線北東南三段、台灣西南國際空域航跡觀之，並無較為特殊性，筆者不禁大膽懷疑，此次共軍東、南部戰區參演的海空兵力，多數為新兵抵台海活動新手駕駛的現象極為濃厚。

共軍空中作戰兵力，從台灣海峽中線北、中、南端三面分進。第1天，以台灣海峽中線中端，多數為組合殲-10與殲-11聯合空中打擊作戰機群作為中間突穿，模擬取得台海空域制空權。北、南端以具有對空對地對海打擊能力之俄制蘇愷-30作戰機群與中國自製殲-16作戰機群，模擬取得制海權。偶爾搭配具察打一體能力之無人機在台灣海峽中線北段以北空域點綴。

雖大陸視頻有披露大型作戰艦與022型導彈快艇看似在台灣海峽近岸進行編組，模擬對我海上作戰艦進行打擊，但未發現有「空海一體化」，也就是共軍空中作戰與海上作戰兵力進行聯合作戰。只發現，中國東、南部戰區參演海軍主戰兵力、各海上作戰群進行航渡、部署。

再者，第2、3天上述之各空中作戰機群，從台灣海峽中線南段、中段、北段、至浙江溫州以東等四個空域，以模擬向我發起進攻。空中兵力殲-16機群、殲-10與殲-11機群、蘇愷-30機群，逐步由台灣海峽中線南段、逐漸往台灣海峽中線中段、北段空域往上移動。可見，此輪番走位，亦有可能對我北部重要打擊目標施以模擬多重空中截擊我方空中兵力、與打擊海上與地面目標。

從4月7日（演習前一天）至10日共軍海空兵力的分布與區域態勢圖，位於台灣西部之台灣海峽中線北中南端三線、台灣西南、東沙島東北、台灣以東、台灣東南等呈現各海空兵力之分布，可見海空兵力僅達到「分進」階段。

而中國空中預警機（200、500）類、特種機型（反潛、遠干、技偵、通信對抗等）、空中後勤之運油-20、無人偵察機、轟-6機群等活動區域，均在台灣西南國際空域。對此，筆者推斷在前述空域，可避我海空兵力火網密集打擊。共軍在前述空域，派遣殲-16為主、其次殲-10戰機等對防護力薄弱前述機型進行空中伴護；此區域3天期間，不排除也出現殲-16D型戰機等進行電子防護、防我方監偵。

觀察3天戰備警巡發現，空警500均有出現，可知初步符合其空軍有朝信息一體化指管通情監偵方面發展戰術；其中第3天發現有空警200、空警500，形成空中戰術指揮高、低配指揮、引導攻擊。

故佈疑陣、帶彈模擬與排演

從大陸官媒發布的視頻稱，東部戰區多個砲兵與火箭軍、海軍艦船等單位，以機動轉移陣地、布局，模擬火箭炮與常規彈道飛彈等對我台灣西部進行多方第一波打擊，並以動畫展現；另暗指轟-6進入台灣北部空域，進行模擬飛彈攻擊等戰術作為。

然從我國防部發布每日共軍即時動態指出，共軍轟-6機、轟-6K機等活動均在台灣西南國際空域，故此為中國利用媒體進行其大內宣，如不經比對我方資訊，恐使我百姓誤解此次共軍聯演逼真。這種故佈疑陣、帶彈模擬與排演戲碼，無非想威懾我方軍民心生恐懼。

另外，在台灣東部海域，筆者推斷可能在蘇澳或台灣東部之遠外海，中國海軍編隊模擬對我疏泊之艦船進行模擬打擊。從中國的視頻以及我方的訊息等，也未發現共軍在此海空域進行海空聯演。唯一有看似進行海空聯演的區域與兵力，唯有中國南部戰區海軍「山東號」航母，以及殲-15艦載機之海空航空兵力，前述又與中國官媒披露運-8反潛機與前者進行協同訓練不同。

最後，去年美國眾議院議長裴洛西訪台造成共軍圍台軍演，沒收台灣海峽中線。此次總統蔡英文與新任美國眾議院議長麥卡錫在美國會晤前夕，筆者以前述期間共軍機艦活動與區域，推斷去年共軍公布六個禁航區成為未來台灣周邊海空域成為共軍常態性演習區域在此亦獲得驗證；對前述基礎上，筆者進一步推論，後續中共海軍艦船或編隊有可能在接近台灣以東之西太平洋海域，進行近防機砲實彈射擊與綜合科目演練之常態性區域。對此，我方須超前部署因應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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