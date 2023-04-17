台灣執政者出訪友邦，卻在過境美國時和美國眾議院議長麥卡錫會晤，台灣執政者返台後，解放軍東部戰區隨即展開為期3天的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，戰備警巡從多方向全面逼近台灣，以山東艦為主力編成的共軍航艦編隊出現在台灣東部海域，紮紮實實演訓了3天圍島的軍事行動，有了這一次3天圍島成功之後，3天可以變成3周，也可以拉長到30天，台灣能夠撐得過長期的封鎖嗎?麥蔡會實際上是積極促成了解放軍全面圍島的戰術演練，這是過去台灣從未遭遇過的空前危機，也是台灣執政者將這個機會親手奉上給解放軍。

21世紀後，大陸人民解放軍軍力大幅度提升，2000年代初，解放軍的飛行訓練尚局限於內陸，出海訓練的內容也很簡單，少有協同作戰演習的機會。到了2004年後，解放軍開始嘗試軍機大編隊分批出海訓練，而台灣方面則在其編隊接近海峽西岸的防空識別區時調派軍機升空監控。在2016年前國民黨執政時期，兩岸仍保持友好和平往來，解放軍機也少有越過台海中線，不過，這一切都在蔡英文開始掌政之後出現改變了。

2022年8月2日，前美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，引發大陸強烈不滿；解放軍在8月4日隨即進行圍島演習，在台灣島周圍海域和空域，進行重要軍事演訓行動並組織實彈射擊。台灣國防部則發布三軍進入強化戰備整備，至8月4日12時止。4日當晚人民解放軍東部戰區開始在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣本島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣島東部海域組織常導火力試射，這是第一次圍島演訓，震撼人心。

接著，蔡麥會直接促成了大陸解放軍發動第二次圍島行動，東部戰區的多軍兵種部隊在戰區聯合作戰指揮中心的統一指揮下，對台島及周邊海域關鍵目標，實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢，解放軍在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，航母「山東」艦上4架艦載機「殲-15」於10日上午出現在東部外海進行編組演訓，從台灣東部進入台灣防空識別區，創下首例。過去台灣中央山脈以東的區域，被視為能免受共軍打擊的安全區，設置了大量疏散基地及防禦設施，在遭共軍打擊時可以分散部署主力戰機，但共軍航艦編隊出現在台灣東部海域，意味這些安全區已經失去意義。

部署到台灣東部外海的山東艦航母對圍台行動來說，具有非常重要的戰術戰略意義，因為航艦編隊及艦載軍機的海空控制半徑遠達數百公里，可以有效切斷外部勢力干預台海事務的通道，而編隊攜帶的長程飛彈更可以有效打擊台灣東部的軍事基地。這一精密快速的圍島行動，解放軍可以立即出動，迅速抵達戰鬥位置，如果真的有一天台海發生軍事衝突，美國航艦姍姍來遲恐怕戰爭早已結束。

將環台島戰備警巡和聯合利劍演習兩者結合，軍事目標指向明確，戰備警巡從多方向全面逼近台島，通過演習部隊發布的圖片或短片，可清楚看到台島中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進逼力度非常大。其次，解放軍兵力運用靈活，包括驅逐艦、護衛艦在內的海上力量從4個方向逼近，空中多種型號先進戰機同時越過海峽逼近台灣，多領域強力支援。大陸學者認為這種模式可能會成為解放軍今後圍困台島、懲戒台獨分裂勢力的新模式。而且這個模式，正是台灣執政者不停與美國勾三搭四所招來的禍害。

一個國家最高領導人應心存慈悲，心懷人民安危，危險來臨時，應思考如何把人民從危險地方帶到安全地方，更不能因自身政治利益著想，棄百姓安危不顧，目前我們台灣已處在世界最危險的地方，面臨和平或戰爭，取決於台灣政客們的一念之間，為自身的政治利益或幻想他國一些政客口頭上的堅若磐石，爆發戰爭時會派兵防衛台灣，就輕易挑起戰爭，使百姓戰死的戰死，流亡的流亡，居家斷垣殘壁，執政者情何以堪？

一個國家的領導者或戰場的指揮官，面臨無謂犧牲的抉擇時，應以「人命為至高無上的心懷，不要引導人民做無謂的犧牲」，在此引用二戰時，擔任當時菲律賓的總司令麥克阿瑟及溫萊特將軍，在麥克阿瑟將軍撤離菲律賓時，溫萊特將軍來不及撤退，在兵援及武器均不足以對抗日軍時，為了避免更慘重的傷亡，選擇不抵抗而放下武器，保全全境盟軍的生命。日本在美艦密蘇里號上簽署投降書時所用的五支筆，麥克阿瑟將第一支筆送給溫萊特將軍作紀念，並說「謝謝你把從美國帶來的子弟兵完整的帶回美國，有資格以一支筆最為紀念」，麥克阿瑟贈筆給溫萊特將軍的故事，給我們的啟示「生命至上，不可做無謂的犧牲」，這個啟示能給台灣的政客們有所啟發？

台灣的面積只有36000平方公里，人口2300萬左右，最長的南北距離也只有400公里左右，東西寬不超過200公里，從戰爭的觀點上說，台灣戰略縱深不足，如果打起戰爭根本沒有迴旋空間。再說大陸有900多萬平方公里國土，人口14多億，軍隊有1、200萬人，武器兵源勝過台灣好幾十倍，如果打起焦土戰爭，足以把台灣打成稀爛。在兵源士氣上，大陸高舉「民族統一民族復興」的旗子，士氣高昂，反觀台灣，只有十來萬的軍隊，士兵根本不知為誰而戰，士氣低落，如果兩岸打起戰爭時，情勢立判，只會斷送青春年華士兵的生命跟前途，並傷及無辜的百姓。

我佛慈悲，希望台灣的政客們，不要輕易挑起戰端，而士兵的指揮官們能夠效法麥克阿瑟及溫萊特將軍的「生命至上，不做無謂犧牲的精神」，避免屍骨遍野，使寶島台灣黯然失色。

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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